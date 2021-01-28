UFC拳手Spencer Fisher創傷性腦病變惹關注　退役後未能正常生活

撰文： 公相君 最後更新日期： 2021-01-28 18:58

綽號「國王」，曾被視為UFC新星的Spencer Fisher在2013年因為被診斷出有慢性創傷性腦病變（Chronic Traumatic Encephalopathy）的跡象，而須即時退休。Fisher早前接受MMA Fighting訪問，道出了自己在退休後因為認知功能退化而成為永久性殘疾，讓搏擊運動中的腦創傷問題再次惹起關注。

所謂的慢性創傷性腦病變是創傷性腦損傷(Traumatic Brain Injury)的一種， 病者會因此而出現失智、抑鬱、認知障礙等問題。近年也是在美式足球、冰上曲棍球和拳擊等全接觸運動中，備受被關注的運動員健康問題之一。

因為MMA綜合格鬥是近二十年才興起的搏擊運動，在這方面的案例研究並非太多，也沒有跡象顯示綜合格鬥對腦部會帶來嚴重的危險。但前UFC選手Spencer Fisher日前在訪問中就是表示，他就是因為慢性創傷性腦病變的影響，導致無法正常生活和工作。

Spencer Fisher的經歷惹起了綜合格鬥界的熱烈討論，讓大家再次關注到底搏擊運動對選手腦部會帶來多少的傷害。

一度被視為最有潛力的UFC新星

自 2002年於綜合格鬥賽事中出道，Spencer Fisher在2005年以14勝1敗的成績加入UFC，被視為當時最有實力的選手之一。在UFC經歷了17場比賽，曾擊敗Matt Wiman、Dan Lauzon和Jeremy Stephens等強敵，Fisher在2009年開始狀態下滑，並在2013年因為在賽前驗出慢性創傷性腦病變的跡象，而以24勝9敗的成績即時退役。

之後Spencer Fisher與 Matt Hughes、Chuck Liddell等退役選手一同受僱於UFC，成為賽事宣傳大使。可惜，這份工作在2017年時因為UFC的母公司ZUFFA被WME-IMG收購而終止。

在接受MMA Fighting的訪問時，Spencer Fisher就表示因為過去的比賽生涯，自己受到了嚴重的腦部創傷，並因為各樣的慢性創傷性腦病變症狀而讓他在日常生活中遇到很多的阻礙，如記憶力減退、眩暈和抑鬱等，使他難以正常地工作。

有些時候，我無法立即想到我的孩子的名字。我失去了平衡力。我很難記得我昨天做過的事情。上周的事情就更完全是一片模糊。 Spencer Fisher

UFC正着手研究腦創傷問題

在Spencer Fisher的訪問公開後，UFC並沒有就他的近況發表任何官方評論，但UFC主席Dana White早前就表示UFC一直關注腦創傷的問題，除了與 Cleveland Clinic的Professional Athletes Brain Health Study合作研究運動員的大腦健康外，UFC最近還向拉斯維加斯的Lou Ruvo腦健康中心捐贈了100萬美元為腦創傷進行研究。

UFC主席Dana White。圖片來源：Getty Images

請明白，我們每天都在腦損傷這方面學習到新的知識。我們正在向Lou Ruvo腦健康中心進行投資，以嘗試找出更多相關的知識。 Dana White

Dana White被批自大

對於Spencer Fisher的情況，Dana White就補充，像MMA綜合格鬥這樣的劇烈運動中，頭部受到創傷是無可避免。

聽我說，Fisher不是第一個，而且他也絕對不會是最後一個。這是一種接觸運動，包括我在內，任何在年輕時接觸過這個運動的人都在面對一定的腦部問題。這是這運動的一部份。 Dana White

不過對於Dana White的言論，前UFC選手Brendan Schaub就認為只有業餘拳擊訓練經驗的Dana White，不應該把自己與職業拳手相提並論，認為他的說法完全是自大成狂。

一個人如何地自大才可以拿自己去對比Spencer Fisher，那位曾經打過所有知名選手的拳迷最愛，以不顧一切的打法獲得拳迷歡心的「國王」(The King)，來自 Pat Miletich團隊的Spencer Fisher，一個在UFC打過了不少硬仗的男人。 然後Dana White過來說：「我可以想像得到，我也受着同樣的痛苦」？ Brendan Schaub

嚴重情況並非常見

在MMA綜合格鬥興起後的二十多年，像Spencer Fisher這樣嚴重的慢性創傷性腦病變其實並不常見。但當然，搏擊運動本身也有一定的危險性。

另一位前UFC選手Gray Maynard就表示，Spencer Fisher的情況正是為何他近年不斷批評賽事薪酬和討論創傷性腦損傷的原因。他希望能夠讓年輕拳手明白到這個運動有潛在的危險性，並非一定能夠完好地結束自己的職業選手生涯。

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