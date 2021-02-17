UFC 258｜拳手竟向女星表白　Usman擊倒隊友衛冕巴柔傳奇反遭降服

Kamaru Usman在UFC 258 一改以往打法，以致命刺拳擊敗隊友Gilbert Burns 成功衛冕。此外，同埸還有抵死拳手向天后級女星Miley Cyrus公開示愛。巴柔大神Rodolfo Vieira 具然敗在斷頭臺降服下.....
▍Usman 刺拳擊敗Burns 打破GSP同量級連勝紀錄
現任UFC Welterweight冠軍Kamaru Usman 在UFC 258中，跟隊友Gilbert Burns進行了一場頗令人意外的Welterweight冠軍爭奪戰。
Usman 是UFC首位尼日利亞裔冠軍（第二位便是Israel Adesanya），雖然成功擊敗Demian Maia、Rafael dos Anjos、前冠軍Tyron Woodley、Colby Covinton、Jorge Masvidal等一眾排名前列的好手，但其打法以纏鬥壓制為主，加上本身欠缺話題性，所以不太受到拳迷關注。
Usman 擁有怪物級的193厘米臂展，比Burns 的180厘米長了足足13厘米。（圖片擷取自︰Youtube，Inside the Octagon）
就身體數據而言，Usman 擁有怪物級的193厘米臂展，比Burns 的180厘米長了足足13厘米，但賽前大部份人都預測他仍舊會採取纏摔打法取得判定勝。
不過，Usman在今戰以「刺拳」打破一眾拳迷的想像。
在第一回合早段，Burns 便採取主動壓迫攻勢，以優勢的打擊組合及速度，逮住Usman 打出刺拳時以一記右勾拳咬中紅心，令Usman倒地，不過很快重新站起。在接下來的駁火中，Burns 又一次以精準的打擊組合一記高踢擊中Usman頭側，但Usman 竟能若無其事地繼續追擊，Burns 失平衡倒地下，比賽一度進入地面戰。其後Usman嘗試在站立打擊上壓迫Burns，卻被Burns 以頭部膝擊擊中。即使Usman在回合後段開始掌握刺拳節奏，但第一回合優勢落在Burns 手中。
第二回合開始，Usman 左右換架發揮刺拳威力，令Burns 無法輕易發起攻勢，無論是假動作還是低掃，都會被Usman 的刺拳搶先反擊。第二回合中段，Usman 看準Burns 刺拳攻勢，施展了一記如教科書般的Pull Counter，把Burns 擊至失平衡倒地。回合剩下一分鐘左右時，Usman 以一記刺拳成功截擊Burns 的低掃，再次把Burns 擊倒在地上，接下來Burns 大勢已去。
我從一開始便認識Burns。我喜歡他這個人。這（跟Burns對賽）令我感到很難處理。
Usman 在第三回合早段便以一記刺拳擊倒Burns，在地面追擊下拳證Herb Dean終止賽事，Burns 頓時哭倒在八角籠中。 加上今次的勝利後，Usman的連勝紀錄推展至13場，超越了傳奇拳手Georges St-Pierre 成為UFC Welterweight 史上最多連勝的拳手。以整個UFC的連勝紀錄而言，Usman 僅次於Anderson Silver 的16次連勝。
▍巴柔傳奇Rodolfo Vieira反遭斷頭臺降服
Rodolfo Vieira 是世上首屈一指的寢技好手，他曾奪得4屆巴西柔術世界錦標賽冠軍、7屆巴西柔術世界盃冠軍及1次ADCC 冠軍。Vieira 於2017年轉投職業MMA生涯，2019年加盟UFC。截至UFC 258前，Vieira 戰績為7戰全勝，當中6場為降服終結，盡顯巴柔大師威力。
可是在UFC 258中，Rodolfo Vieira 在第一回合耗盡體能，被對手Anthony Hernandez 以站立打擊壓制，出現幾乎一面倒的情況。最終在第二回合時，這位巴柔大師更被對手Anthony Hernandez 以斷頭臺降服，令人大跌眼鏡。
▍獲勝拳手向天后女星Miley Cyrus示愛
UFC 258舉行於2月13日，正值情人節前夕，萬想不到居然有拳手借機惡搞一番。
"Miley Cyrus, will you be my Valentine?"@JMarquezMMA used his mic time for an unconventional callout 😅 #UFC258 pic.twitter.com/lWdwMRpoNS— ESPN MMA (@espnmma) February 14, 2021
30歲的美國拳手Julian Marquez 成功降服對手Maki Pitolo 取勝，當接受Joe Rogan 的賽後訪問時，他表示要作出指名（拳手獲勝後會指名他想挑戰的拳手，一般會是該量級的冠軍或高排名拳手），但他竟然向天后Miley Cyrus公開示愛。
我等了31個月就是想得到這支X咪，在這一刻用來指名這些人，是我備受矚目的時候。Miley Cyrus，你願意成為我的情人嗎？
天后Miley Cyrus於社交網站留言回應。（圖片擷取自︰Twitter）
而獲示愛後，Miley即在情人節於社交網站留言回應：「將你的胸毛剃成MC字樣，我就是屬於你❤️ 情人節快樂，恭喜我的愛人！」暫時未知Julian有否照跟Miley吩咐去剃毛。