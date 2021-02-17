UFC 258｜拳手竟向女星表白　Usman擊倒隊友衛冕巴柔傳奇反遭降服

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-17 16:39

Kamaru Usman在UFC 258 一改以往打法，以致命刺拳擊敗隊友Gilbert Burns 成功衛冕。此外，同埸還有抵死拳手向天后級女星Miley Cyrus公開示愛。巴柔大神Rodolfo Vieira 具然敗在斷頭臺降服下.....

▍Usman 刺拳擊敗Burns 打破GSP同量級連勝紀錄

+ 6 + 6 + 6

現任UFC Welterweight冠軍Kamaru Usman 在UFC 258中，跟隊友Gilbert Burns進行了一場頗令人意外的Welterweight冠軍爭奪戰。

Usman 是UFC首位尼日利亞裔冠軍（第二位便是Israel Adesanya），雖然成功擊敗Demian Maia、Rafael dos Anjos、前冠軍Tyron Woodley、Colby Covinton、Jorge Masvidal等一眾排名前列的好手，但其打法以纏鬥壓制為主，加上本身欠缺話題性，所以不太受到拳迷關注。

Usman 擁有怪物級的193厘米臂展，比Burns 的180厘米長了足足13厘米。（圖片擷取自︰Youtube，Inside the Octagon）

就身體數據而言，Usman 擁有怪物級的193厘米臂展，比Burns 的180厘米長了足足13厘米，但賽前大部份人都預測他仍舊會採取纏摔打法取得判定勝。

不過，Usman在今戰以「刺拳」打破一眾拳迷的想像。

+ 4 + 4 + 4

在第一回合早段，Burns 便採取主動壓迫攻勢，以優勢的打擊組合及速度，逮住Usman 打出刺拳時以一記右勾拳咬中紅心，令Usman倒地，不過很快重新站起。在接下來的駁火中，Burns 又一次以精準的打擊組合一記高踢擊中Usman頭側，但Usman 竟能若無其事地繼續追擊，Burns 失平衡倒地下，比賽一度進入地面戰。其後Usman嘗試在站立打擊上壓迫Burns，卻被Burns 以頭部膝擊擊中。即使Usman在回合後段開始掌握刺拳節奏，但第一回合優勢落在Burns 手中。

第二回合開始，Usman 左右換架發揮刺拳威力，令Burns 無法輕易發起攻勢，無論是假動作還是低掃，都會被Usman 的刺拳搶先反擊。第二回合中段，Usman 看準Burns 刺拳攻勢，施展了一記如教科書般的Pull Counter，把Burns 擊至失平衡倒地。回合剩下一分鐘左右時，Usman 以一記刺拳成功截擊Burns 的低掃，再次把Burns 擊倒在地上，接下來Burns 大勢已去。

我從一開始便認識Burns。我喜歡他這個人。這（跟Burns對賽）令我感到很難處理。 Kamaru Usman

Usman 在第三回合早段便以一記刺拳擊倒Burns，在地面追擊下拳證Herb Dean終止賽事，Burns 頓時哭倒在八角籠中。 加上今次的勝利後，Usman的連勝紀錄推展至13場，超越了傳奇拳手Georges St-Pierre 成為UFC Welterweight 史上最多連勝的拳手。以整個UFC的連勝紀錄而言，Usman 僅次於Anderson Silver 的16次連勝。

▍巴柔傳奇Rodolfo Vieira反遭斷頭臺降服

Rodolfo Vieira 是世上首屈一指的寢技好手，他曾奪得4屆巴西柔術世界錦標賽冠軍、7屆巴西柔術世界盃冠軍及1次ADCC 冠軍。Vieira 於2017年轉投職業MMA生涯，2019年加盟UFC。截至UFC 258前，Vieira 戰績為7戰全勝，當中6場為降服終結，盡顯巴柔大師威力。

可是在UFC 258中，Rodolfo Vieira 在第一回合耗盡體能，被對手Anthony Hernandez 以站立打擊壓制，出現幾乎一面倒的情況。最終在第二回合時，這位巴柔大師更被對手Anthony Hernandez 以斷頭臺降服，令人大跌眼鏡。

▍獲勝拳手向天后女星Miley Cyrus示愛

UFC 258舉行於2月13日，正值情人節前夕，萬想不到居然有拳手借機惡搞一番。

"Miley Cyrus, will you be my Valentine?"@JMarquezMMA used his mic time for an unconventional callout 😅 #UFC258 pic.twitter.com/lWdwMRpoNS — ESPN MMA (@espnmma) February 14, 2021

30歲的美國拳手Julian Marquez 成功降服對手Maki Pitolo 取勝，當接受Joe Rogan 的賽後訪問時，他表示要作出指名（拳手獲勝後會指名他想挑戰的拳手，一般會是該量級的冠軍或高排名拳手），但他竟然向天后Miley Cyrus公開示愛。

我等了31個月就是想得到這支X咪，在這一刻用來指名這些人，是我備受矚目的時候。Miley Cyrus，你願意成為我的情人嗎？ Julian Marquez

天后Miley Cyrus於社交網站留言回應。（圖片擷取自︰Twitter）

而獲示愛後，Miley即在情人節於社交網站留言回應：「將你的胸毛剃成MC字樣，我就是屬於你❤️ 情人節快樂，恭喜我的愛人！」暫時未知Julian有否照跟Miley吩咐去剃毛。