Poirier教練制定的UFC 257體能清單　你到底能夠堅持多久【有片】

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-05 00:01

一個多星期前，Dustin Poirier 在UFC 257中擊敗了MMA巨星Conor McGregor。除了之前分析過的技術戰術層面外，其實Dustin的體能也是其打法中不可或缺的部份。日前，Dustin團隊的體能教練Phil Daru便上載了一段影片，示範了Dustin在賽前隔離時的「體能清單」。大家不妨在家嘗試一下。

Dustin Poirier 職業生涯共打過34場比賽，全部都是順利過磅，不曾超重過一次。這一方面當然要歸功於Poirier團隊的減重安排及Poirier自身的專業，另一方面亦不得不佩服其體能團隊能讓其在巨量減重後仍能保持足夠體能完成長達五回合、二十五分鐘的激烈賽事。

日前，Dustin團隊的體能教練Phil Daru便上載了一段影片，示範了Dustin在UFC 257賽前隔離時的「體能清單」。

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▍世界首屈一指的MMA體能教練

Phil Daru是不少世界頂級運動員的首席教練，也是Daru Strong Training Systems和Daru Strong Performance Center的創始人。 Daru在阿拉巴馬州立大學獲得運動醫學和運動科學學位，在那裡他參加過1級美式足球比賽。他持有由肌力與體能訓練（CSCS）、功能性訓練（CFSC）的動態運動專家（FRCms）等認證。

Daru 其後展開了他的MMA職業生涯，並在21歲時開發了自己用於訓練拳手的系統。Daru還參加了強人運動、健美、巴西柔術及舉重比賽。目前他已經跟200多名拳手進行過合作，當中不乏世界冠軍，例如Joanna Jedrzejczyk、Dustin Poirier、Edson Barboza、Junior Dos Santos、Frankie Edgar、Tecia Torres、King Mo Lawal、Andrei Arlovski等。Daru 兩次獲得佛羅里達州MMA的年度最佳教練獎，並獲得了世界MMA的年度最佳教練獎提名，他在格鬥運動方面的貢獻獲得全球認可。

▍Dustin Poirier UFC 257 隔離體能清單

由於疫情關係，每位抵達「格鬥島」的選手都需要進行一段時間的隔離，期間無法像平常般進行完整賽前練習。於是Daru 便設計了以下訓練清單，以保持Dustin Poirier的體能水平。

Dustin Poirier 的UFC 257 隔離體能清單。（圖片擷取自︰Youtube，https://youtu.be/nesW5ON7gs4）

驟眼看上去，清單中的動作強度並不算高。但這可能是考慮到隔離期間在房間內沒有任何器材協助，並配合降重計劃，所以才以身體重量訓練代替。

1. 撤腿防摔及坐地脫起（30秒） 2. 擊影練習（30秒） 3. 1-2接下潛抱摔（30秒） 4. 1-2-3 撤腿防摔（30秒） 5. 登山者（30秒） 6. 左右斜起仰臥起坐（30秒） 7. 拱橋接龜式防守脫離（30秒） 8. 掌上壓接頂髖（30秒） 9. 擊影練習（30秒） 10. 雙腳登山者（30秒）

+ 20 + 20 + 20

每組動作維持30秒，10組合共5分鐘，即剛好1回合的時間。休息1分鐘，然後重複10組動作，維持5回合。整套練習包含打擊、防摔、抱摔、體能動作，透過連續的強度動作充分鍛煉Poirier 的心肺功能及肌肉耐力。

在完成5回合後，再加上3組1分鐘平板、3組45秒側身平板及3組25次V型摺腹，以鍛鍊核心肌群強度。

假如大家有興趣的話，不妨依照Dustin Poirier這個賽前體能清單練習一下。

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+ 6 + 6 + 6

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