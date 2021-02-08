港超聯｜傑志挽留不果　李毅凱投中甲　成一年內第二名北上港將

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-08 20:58

傑志今日（8日）公布香港足球代表隊中堅李毅凱將離隊，據了解，此子將轉投中甲南通支雲，成為新一季繼梁諾恆後，另一位在中甲落班的香港球員。

傑志今日傍晚宣布守將李毅凱離隊，消息指他會加盟中甲球隊南通支雲。

「藍鳥」在聲明中稱，早前得悉李毅凱收到轉會邀請，惟球隊將於今年4月出戰亞冠盃，在考慮人腳等問題後，曾再三挽留李毅凱，可是對方堅持離隊，令球會「無奈接受」。

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李毅凱是傑志青訓產品，並曾經擔任「藍鳥」隊長。（袁志浩攝）

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李毅凱感謝球會信任：對不起隊友

李毅凱在接受《香港01》訪問時透露，自己跟傑志已建立多年感情，因此選擇北上是個十分艱難的決定，他特別感謝會長伍健的栽培、照顧及信任，並向隊友說聲「對不起」，「外流一直是我的夢想，未能跟傑志一起踢亞冠是遺憾，這次分開相當不捨。」

阿凱明日將起程北上，到埗後會隔離14天，意味將孤身度過農曆新年。他坦言自己年紀不輕，會好好珍惜今次機會，向外界證明香港球員及傑志青訓的能力，「做好自己，汲取多點經驗，一步一步提升，希望變得更成熟。」

前港隊後衛吳偉超正於南通支雲出任助教。（吳偉超Facebook）

南通支雲去屆在中甲以第12名完成賽事，球隊現由曾外流德乙的前中國名將謝暉執教。據了解，前港隊中堅、曾效力天津權健、上海申花等多支中國球隊的吳偉超，正於南通支雲擔任助教，並有份促成今次李毅凱的轉會。

而李毅凱是傑志青訓產品，自2010年獲提拔至一隊後效力至今，11年間他曾先後外借飛馬、南華及瀋陽中澤等，並助「藍鳥」奪得8座錦標，包括上季的菁英盃及聯賽冠軍。

這位26歲中堅2016年已曾入選港隊，除了為港足贏得2018年省港盃外，前年年底在韓國釜山舉行的東亞足球錦標賽決賽周，李毅凱亦入圍決選名單，並在迎戰日本的賽事中正選披甲。

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