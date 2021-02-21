【菁英盃】徐宏傑天意弄人的一年　擺脫「黑氣」在理文重新出發

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-02-21 22:49

香港足球代表隊後衛徐宏傑，過去一年彷彿遭命運作弄，來回地獄又折返人間。經歷超過400天的等待，他終於再以球員身份，在旺角大球場上馳騁。

2020年，徐宏傑是香港球員中的「地獄黑仔王」。

原先效力中甲梅州客家的他，比賽因疫情而延期，在漫長的等待間他跟球會續了長約，然而卻突然被「擺上枱」、交易至港超富力R&F。以為這已經是谷底，低處竟未算低，復賽資格遭取消之餘，球隊季後散班、拒絕按合約賠償。

直至去年底「傑仔」加盟理文，誰料完成註冊後數日，港超又再停擺。另一邊廂，跟他互換至梅州客家港隊中堅梁諾恆「拾級而上」，他眼白白看着對方接連在中甲入波、再以逾千萬元人民幣轉會費加盟浙江綠城，廣受傳媒報導。

有時會想，若果我是「傑仔」的話，大概早已崩潰了吧。

穿起理文的球衣，傑仔終於可以重新出發。（袁志浩攝）

超過400天以來的首場比賽，傑仔表現不過不失，上半場阻止了流浪右閘盧均宜的助攻。（袁志浩攝）

「把空窗期當是磨練」

回憶看似天意弄人的經歷，他把心聲娓娓道來。「這一年一直訓練、等待......對足球員來說是很難受的事。雖然堅持下來了，但心理上肯定有影響。」

這位24歲的小伙子，今日再嚐比賽滋味，是2019年12月的東亞足球錦標賽後的首次，他有種鬆一口氣的感覺，似乎是時候重新出發。「我不知道這算不算『黑仔』，但我會當作是磨練。終於踢第一場，希望未來愈來愈好，繼續接受挑戰。」

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下半場尾段傑仔轉打中堅，被教練大讚「靈活多變」。（袁志浩攝）

地標戰屢受挑戰 苦盡甘來獲勝果

「傑仔」在理文的地標戰結果以勝利告終，「黃黑軍團」靠法國射手尼迪利上半場24分鐘的頭槌一箭定江山，擊敗標準流浪晉級菁英盃四強鬥愉園。

出任左閘的「傑仔」表現不過不失，雖然初段跟隊友在溝通上稍有問題，但很快就重新投入比賽；球隊尾段有中堅沙普夫被逐，他移入中路跟余煒廉組成華人防線，也頂得住流浪「高塔」基藍馬的來襲。

【菁英盃理文VS標準流浪圖輯】（按圖放大）

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理文主帥陳曉明揚言，「傑仔」的能力大家有目共睹，也認為當初羅致這位「空窗」一年的守將，絕非「冒險」之舉。「他只是需要時間適應，因打法上未完全掌握得透徹，始終我要求閘位要助攻，這點不是他最強的地方。」

「傑仔」坦承，對球感跟位置仍有點陌生，「我初來報到，未做得最好。不過我會盡快吸收、融入，重拾最佳狀態。」或許就如陳奕迅的歌曲《今日》中所言，「黑暗過會是晨曦，懷着樂觀總有轉機。」

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