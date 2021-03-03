德國盃｜多蒙特金球踢走未來老細　辛祖普巴「同隊」再惹轉會疑雲

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-03 14:10

多蒙特翼鋒查頓辛祖一直是歐洲各大球會的「搶手貨」，這位英格蘭新星昨晚再為「蜜蜂兵團」射入金球。 曼聯球星普巴昨日卻巧合地在社交網站發文，公布將跟辛祖「同隊」，引來球迷熱議。

德國盃八強昨晚由多蒙特鬥慕遜加柏，慕遜加柏教練馬高路斯季後將轉投「蜜蜂兵團」，但一眾多蒙特球員面對「未來老細」卻沒有放軟手腳，結果憑辛祖66分鐘的入球一箭定江山，小勝1：0晉級。

多蒙特憑夏蘭特、辛祖及列奧斯合力炮製唯一入球，小勝晉級。（路透社）

「蜜蜂兵團」這個入球絕不簡單，被外國傳媒評為「教材式」的快速反擊。當時慕遜加柏正開出角球進攻，但多蒙特守將尼高舒侯斯在己方禁區頂位置截得來球，立即大步向前推進。

多蒙特快攻超有效率，夏蘭特、辛祖、列奧斯合力炮製妙絕入球逐格睇：（按圖放大）

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他擺回大位後傳向正在走位的中鋒艾寧夏蘭特，後者第一時間橫傳右路的馬高列奧斯。列奧斯僅僅避過越位陷阱，又再「掃把腳」撞向遠方無人看管的辛祖，辛祖發揮速度優勢壓入禁區，力壓守衛快守門員一步射入。

全個過程多蒙特只花了10秒鐘就由自己禁區殺到對方禁區，當中更只踢了4腳波，踢得悅目之餘亦極有效率。有份助攻的列奧斯賽後談及入球，指球隊在場上猶如擁有不一樣的力量，「感覺我們在場上踢得比練習時好，今日也證明了我們很有入球能力，我為此感到十分驕傲！」

辛祖（左）負責埋門一腳無甩拖，造就靚絕金球誕生。（Getty Images）

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德國盃多蒙特對慕遜加柏的精彩入球：

普巴玩IG洩露天機？

不過「蜜蜂兵團」入球功臣辛祖再次跟曼聯扯上關係，紅魔鬼原本有去年夏天有機會高價購入這位英格蘭翼鋒，惟最終未能成事。曼聯中場普巴昨日卻在Instagram上發布一段短片，並對辛祖說「終於跟你同隊了」，引起紅魔鬼球迷熱烈討論。

其實這段影片是普巴跟辛祖同為一個汽水品牌而拍攝的廣告，影片中兩人隔空玩弄球技，又透過「特異功能」交換手上的汽水。

而普巴所指的「同隊」，只是代表兩人齊齊成為該品牌的代言人，不過已惹來網民無限轉會遐想。有人留言問普巴是否想籍此「洩露天機」、又有球迷封普巴做「經紀人」、希望他「助攻」帶辛祖到奧脫福。