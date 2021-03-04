港超聯│丹恩奴域有運梅開二度　險被逐喊冤：沒接觸卻被球證警告

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-03-04 23:21

港超球隊傑志重返榜首，這支班霸今日（4日）憑新援「黑山伊巴」丹恩奴域個人梅開二度，在尾段少踢一人下以2：0輕取天水圍飛馬。 不過，丹恩奴域在今場賽事差點無辜被逐，他賽後喊冤之餘也直言球證「睇唔清楚」；而飛馬主帥郭嘉諾也加入戰團，認為傑志唐建文的紅牌並不合理。

傑志回歸主場出戰聯賽，「超級外援」前西甲兵巴爾拿擔正，備受關注的「黑山伊巴」丹恩奴域繼去戰後再坐後備。

至於賽前在積分榜力壓「藍鳥」的飛馬就派遣陣中所有外援出場，包括停賽復出的後衛古安奴，正選平均年齡比傑志年輕約5歲之多。

達施華的速度多次威脅傑志防線，差點先開紀錄（袁志浩攝）

丹恩奴域勤力追波有斬獲，皮球幸運地省中他反彈入網。（袁志浩攝）

達施華失黃金機會

飛馬進攻依重上仗梅開二度的達施華，9分鐘這位翼鋒接應謝朗軒頭槌二傳後快丹尼一步起腳，僅僅柱邊出界。「藍鳥」上半場數度圍攻飛馬，但連番射門都被對手的「血肉長城」擋走，戰至37分鐘安永佳左路拗腰傳中，後上的唐建文撞射亦擦柱彈走，未能打破僵局。

此役飛馬不時在前場搏得罰球，惟無論直射或長傳都無法構成威脅。42分鐘，達施華直入中路推過守衛，腳內檔燙射近柱，埋門卻偏離目標，半場兩隊互交白卷。

傑志隊長唐建文尾段回防時疑似撞跌孫銘謙，被紅牌趕出場，他跪地抱頭，顯得難以置信。（袁志浩攝）

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丹恩奴域幸運入球 唐建文尾段被逐

傑志56分鐘換入丹恩奴域，這位黑山中鋒入場後僅1分鐘、第一腳波便把皮球放入網窩。當時「藍鳥」大腳踢前，劉學銘漏接後回身飛剷，皮球省中丹恩奴域反彈入網成1：0。

不過傑志尾段防守險象環生，孫銘謙82分鐘左路反擊快放，遭唐建文從後「輕觸式」撞跌，球證向這位「藍鳥」隊長出示紅牌。然而飛馬多踢一人下，即使主帥郭嘉諾「風車手」再現亦難追近，補時階段反被丹恩奴域射門省中陳靜謙入網，個人梅開二度，也贏得現場球迷以掌聲回報。

丹恩奴域賽後直指球證「睇唔清楚」，稱自己之後會「小心一點」。（袁志浩攝）

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刊登黑山伊巴批球證：沒有接觸卻警告我

傑志以兩球淨勝飛馬後重返榜首，但比第二位的東方多踢一場。成為焦點的丹恩奴域賽後受訪，坦言球隊表現有進步空間，也承認入球帶點幸運成份，「老實說我只是一心想追波，沒想到有意外收穫，感謝這點運氣，我對賽果感到相當滿意。」

丹恩奴域射入首球後一度侵犯對手領黃，至中段又在越位後繼續射門，險因兩黃一紅被逐。他笑言自己「封口」多年，甚少批評球證，但這次也難忍怒火，「我甚至沒有跟他有身體接觸，球員在大叫然後球證就警告我。可能他沒有看清楚吧，我也不能投訴，最重要是之後沒有被逐，不過未來在這方面我會更小心。」

郭嘉諾尾段現出「風車手」，但球隊未能反敗為勝。（袁志浩攝）

郭嘉諾質疑球證尺度 轟足總安排不公

飛馬主教練郭嘉諾同樣質疑球證的執法尺度，他指自己認為唐建文不應領紅，「今場比賽很多身體碰撞，在高水平賽事都很平常。傑志將要踢亞冠，希望本地球證也可在這方面幫幫手，尺度可以『硬淨』少少。」

他又認為飛馬「輸自己」，豪言希望回到主場可報卻一敗之仇，惟他炮轟足總安排相關賽事在旺角場上演，對主場應在元朗大球場的飛馬並不公平。

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