【蘇超】格拉斯哥流浪封王在即　領隊謝拉特預先瘋狂慶祝

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-07 16:23

利物浦一代傳奇隊長謝拉特，沒有什麼好遺憾的球員生涯，唯一可望已不可及的物事只有一件——聯賽冠軍。 2018年當上格拉斯哥流浪領隊之後，他一步步帶領這支蘇格蘭失色班霸重返正軌，周六在看台遙距領軍擊敗聖美倫之後，距離捧盃只有1分之差。電視鏡頭面前他仍是正經八百，一返回更衣室，這個40歲少帥立即跟球員一起瘋狂慶祝。

時間回到2010/11球季，格拉斯哥流浪捧起第54次蘇格蘭足球聯賽冠軍，在兩隊獨大的蘇超，依然較死敵些路迪奪冠次數多出12次。球迷想不到的是，當時球會正身陷嚴重危機。

流浪的財政問題愈來愈嚴重，2012年2月球會進入破產程序，聯賽被扣10分後即使以第二名完成賽季，仍被踢落蘇格蘭第四級別聯賽由零開始。負債高達1.34億英鎊，被賣盤之後流浪在低組別聯賽一步步重新爬起來，由蘇乙、蘇甲、蘇冠，在低組別經歷4個球季，終在2016/17重返蘇超。

回到所屬之地，首兩季不止身在死敵些路迪之後，前面尚有一隊鴨巴甸，只能屈居季軍。2018年他們索性邀請回到利物浦帶領U18的謝拉特北上一搏，沒有一隊領軍經驗之下跌跌撞撞，連續兩季得第二。10年之後，流浪冠軍數目維持在54次，些路迪已追貼至51冠。

些路迪今季力爭十連冠，卻被重生的格拉斯哥流浪阻礙。（Getty Images）

【格拉斯哥流浪球迷未奪冠先慶祝】 （按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

流浪只差1分便捧盃

波是圓的，今季正當些路迪雄心萬丈，9連霸之後向着史上首次10連冠邁進之際，此時謝拉特在前兩年播下的種子時機成熟，在聯賽一路高歌猛進拋離一眾對手，對些路迪兩戰兩勝。就算上場作客鬥利雲斯頓時謝拉特因追罵球證，連領兩面黃牌被逐，周六（6日）對聖美倫一戰未能在教練席上督師，球隊一樣能擊敗對手。

謝拉特一手從利物浦帶到流浪的翼鋒賴恩堅特（Ryan KENT）為球隊先開紀錄，加上摩尼路斯和小赫傑的入球，以3：0淨勝。全取3分後，32輪聯賽28勝4和累積88分，較次席的些路迪多21分，今晚些路迪作客登地聯如有任何閃失，流浪便可即時封王，否則留待3月21號兩軍在「老字號打吡」對碰，亦只須多拿1分，即能在些路迪面前高舉蘇超冠軍獎盃。

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謝拉特賽後正正經經受訪。（Twitter）

【流浪「最重要的3分」】（按圖放大）

賽後謝拉特接受球會電視台訪問時一臉正經，講述流浪過去10年「來回地獄又折返人間」的經歷，他認為，在聖美倫身上所得3分，是他加盟球隊以來最重要的3分，「我只參與了3年，但一樣感受得到球迷所經歷的。」

時隔10年再度封王在即，大量球迷聚集伊布羅克斯球場外提早慶祝，被蘇格蘭政府責備，謝拉特提醒球迷：「我們仍身處疫情之中，球迷應保持低調和安全，人們的安全是優先選項」，他同時對球迷的熱情舉動完全理解，「今天真是情緒起伏的一天，尤其是我駕車來到看到的畫面，感覺實在神奇。」

【流浪球迷帶來的「謝拉特視覺」】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

謝拉特更衣室慶祝三步曲

這天謝拉特駕車進入流浪主場伊布羅克斯球場期間，三三兩兩球迷走向他的車子前方問好、致謝和慶祝，與他同車的球員或助手拍下一段感人的「謝拉特視覺」影片。每當有球迷攔車，謝拉特都會停下來，簡單回應或對方自拍，保安人員要不斷為他開路才能駛入球場。

疫情之下球迷就算不能入場觀戰，也找到他們的方式支持球隊——聚集在球場外大聲打氣，到流浪贏出比賽後，包圍在更衣室外載歌載舞。一眾球員不能跟球迷接觸，紛紛走到更衣室其中一排窗戶，拿着啤酒灑向球迷，期間謝拉特也一起參與，伸頭到窗邊向球迷豎起姆指讚好，由於窗戶頗為狹窄，令場面相當有趣。

在人前總是保持冷靜的謝拉特，回到更衣室終於大解放，跟球員一起瘋狂慶祝。從社交媒體流出的畫面可見，謝拉特先跟球員一起跳舞，展示舞技之後，更在灑滿啤酒的地上飛翔，繼而捧起某隻獎盃唱歌慶祝。

【謝拉特更衣室瘋狂慶祝三步曲】（按圖放大）

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球員年代的謝拉特，唯一缺少的錦標正是聯賽冠軍。當上領隊之後，昔日紅軍「神奇隊長」終於有望一嘗蘇超聯賽冠軍滋味，果然格外興奮。

他受訪時稱：「我時常在說，第一個（冠軍）永遠是最困難的。我們距離它只有幾毫米，我會努力讓它發生，然後才去想那有多偉大，並且追求更多。」他已預備今晚跟球員一起到流浪訓練基地睇些路迪作客登地聯的直播，假如些路迪失分，流浪立即封王，到時相信會有更多他和球員瘋狂慶祝的畫面。

謝拉特飛身瞓地慶祝一幕：

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【重溫：謝拉特上仗紅牌被逐】（按圖放大）

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