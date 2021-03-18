【歐聯】簡迪展示怪物級別體能　完場前補時打反擊10秒狂奔全場　

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-03-18 10:55

車路士全能中場尼高路簡迪，今季在前主帥林柏特的麾下狀態回落，表現患得患失，令人懷念當年在李斯特城的他。杜慈走馬上任，車路士至今未嘗一敗，全隊表現逐漸上軌道，簡迪同時重拾狀態。 歐聯16強次回合，簡迪正選與高華錫合組中場線，全場跑上跑落，無論攻守也看見簡迪的身影，當年最強形態的簡迪似乎歸位了！

說起簡迪，效率高﹑活動能力強﹑氣袋﹑穩健﹑勤力等讚美詞語不難浮現在腦海，當年效力李斯特城時已經奠定在英超的一席位。

簡迪在陣中必然是最強綠葉，但「葉無百日綠」，今季的簡迪漸露一點點的「枯意」，在場上表現「慌失失」，猶如一隻「盲頭烏蠅」，最強防中之名彷彿不再。

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簡迪今季在林柏特麾下表現患得患失。（資料圖片／Getty Images）

這名法國全能中場在林柏特麾下愈踢愈沉，林柏特被解僱時，簡迪正值受傷，但簡迪這種實而不華的球員深得不同領隊的喜愛，簡迪當然得到杜慈的信任，最近傷癒後復仕正選。

車路士今仗歐聯16強次回合主場對馬德里體育會，簡迪正選登場，與高華錫合組中場線。簡迪今仗踢足全場90分鐘，全場助攻助守，走上走落，無論任何位置彷彿也能看到他的身影，熟悉的最強簡迪似乎回歸了。

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簡迪今仗全場滿場飛助攻助守，猶如返回最佳狀態。（Getty Images）

就像車路士今仗第2個入球，普列錫策動反擊，再傳給同樣後備入替的艾馬臣建功，其實普列錫當時有另一選擇，正是他右方的簡迪。該名法國中場上一刻仍在自己禁區頂走馬體會的界外球，見球隊有反擊機會，簡迪立即一口氣狂奔至對方禁區，僅花10秒左右的時間，不要忘記當時已經是93分鐘，踢足全場仍然有體力在最後階段「爆多段」，若果這個進攻由他完成將會更加圓滿。

簡迪賽後獲選為今仗最佳球員。（Getty Images）

簡迪完場前的10秒狂奔：

「佢低調，但係受萬人景仰」，全場就像用不盡的體力，即使補時階段亦能狂奔，這就是簡迪的可愛之處，簡迪獲選為今仗的最佳球員。主帥杜慈賽後將簡迪讚到「天上有，地下無」，直言有簡迪這種球員在麾下是他的榮幸，「有簡迪喺陣中，感覺就好似我哋踢多半個人咁，佢嘅效率同強度係異於常人。簡迪喺場上作用好大，千祈唔可以低估佢用波能力。」

+ 4 + 4 + 4

車路士名宿祖高爾同樣盛讚簡迪今仗表現，直言狀態大勇的簡迪就像返老還童，「簡迪已經重返最佳狀態，他經常在合適時機出現在合適的位置，今仗就如有兩個簡迪在陣中，並年輕了5年，他的出色表現對球隊有莫大影響。」

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