吊燈籠行山路線｜烏蛟騰登頂落三椏村午膳　苗三古道回程滿載而歸

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-03-27 08:47

吊燈籠為香港東北部名山，天氣好時視野極佳，印洲塘一覽無遺。筆者南上東落吊燈籠，做好準備安全落山，在三椏灣欣賞紅色岩石後沿苗三古道回程。

烏蛟騰只有幾個泊車位，一般都會乘搭20R小巴或假日早上至黃昏服務的275R九巴，出發前最好查清楚來回的班次及服務時間。此外部份位置未必收到電話訊號，勿依賴數據服務，用行山App導航的最好預先下載離線地圖。建議山友準時出發及到達烏蛟騰，以免入黑或九巴尾班車。

烏蛟騰來回吊燈籠行山路線資訊：

路線：烏蛟騰>九担租>犁三古道>吊燈籠（416米）>犁頭石>三椏村午餐（福利茶室/合益蜂場）>三椏涌>苗三古道>九担租>烏蛟騰 起步交通︰大埔墟鐵路站乘20R小巴或假日早上至黃昏服務的275R九巴 終點交通︰20R小巴或假日早上至黃昏服務的275R九巴 補給︰三椏村的合益蜂場及福利茶室，有疑問可致電查詢營業時間 全程：約10公里 需時：5至7小時（包括休息及拍照時間） 體力需求：3.5星（以5星為最高） 技術需求：3星（路況類似釣魚翁，時間較長；以5星為最高）

▼按圖看清沿途景物及風光，由烏蛟騰行到犁三古道▼

由烏蛟騰南上東落方法登吊燈籠，出發後不久分叉路往三椏村方向，粉紅色外牆的華景苑路口右轉（如需去廁所左轉）再向九担租沿石屎路行。一路極之平坦，只是間中有水管及電線外露，要避免踏上滑倒。約半小時到梅花樁及緊急電話亭，左轉上樓梯往犁三古道（若右轉苗三古道較輕鬆到三椏村）。犁三古道緩緩上升海拔約50米後，左面有一個「告示及警告牌」，為吊燈籠南脊入口，可在此準備好手袖、手套等，以免被身邊的樹葉割傷。

登山之路碎石多，部份位置用手輔助，需要一定經驗及體能。回望後方八仙嶺、橫嶺一帶包圍一片低地，山勢起伏甚有特色。在溫度、濕度不高的秋或冬天，體能出色的半小時到頂，與一班朋友邊說鹽、糖相關笑話，約一小時由警告牌到頂，當然炎夏及雨後難度不能同日而語。

▼按圖看清沿途景物及風光，由犁三古道上吊燈籠▼

+ 5 + 5 + 5

登頂之際雲霧漸散，印洲塘的天藍色海水令人想起盛夏的西貢。北面見鹽田、梧桐山，東北面有吉澳與娥眉洲，西面芬箕托上來的外國山友氣喘喘地攻頂，小小的山頭好不熱鬧。吊燈籠頂發現燈籠兩個令山友搖頭，應保持環保原有風貌，貫徹無痕山林。

吊燈籠東脊下山有不少靚景位。（周立賢攝）

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友人一年前登山，東脊落山入口不明顯。今次他再遊吊燈籠東脊路線明顯得多，但落山的一個多小時仍有不少分叉路，不要盡信絲帶，應經常查看地圖。東脊下山風景最好，一直向印洲塘，更有數個開揚位置，友人表示拍照角度比山頂更可取。然而下山沙石路段難度不低，不時有沖溝甚至坑洞，不要只顧拍照或睇風景，要留意每一步。想拍照的話，先找個位置企穩。

▼按圖看清沿途景物及風光，由吊燈籠落三椏村▼

+ 6 + 6 + 6

接回犁三古道後沿東行，約十多分鐘到達三椏村，可到合益蜂場及福利茶室享用午餐。小休後可行幾分鐘到三椏村碼頭看看海，回十字路口沿海邊的木製步道開始回程。三椏灣海岸粉砂岩含鐵質氧化，形成紅色，有指達一億年歷史，值得細看。

從苗三古道回程，路況十分良好，近年增設涼亭、長椅供遊人休息。經過濕地紅樹林後，有數個位置要踏上水面的岩石或人工建的石級越過溪澗，暴雨時應避免行此路線。略過苗三石澗、上下苗田後起伏甚少，有餘力的可加快腳步。九担租居民不時擺檔賣飲品之類，回程需要補給的不妨幫襯。最後回到烏蛟騰乘車回市區。

▼按圖看清沿途景物及風光，由三椏村行回烏蛟騰▼

+ 4 + 4 + 4

總結南上東落吊燈籠風景一流，出發前要做足準備，糧水、地圖、行山鞋不可或缺，而且要留意交通班次，才可安全地享受印洲塘及三椏灣一帶美景。三椏村一帶有橫額寫上支持發展，難以保證十年後能否保持一樣光景，不禁想起及時行樂這大道理。

這條烏蛟騰來回吊燈籠的行山路線地圖。（網上截圖）

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