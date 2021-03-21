【德甲】拜仁十人應戰更厲害　利雲連中三元領軍大破史特加　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-21 14:01

十人應戰，反而空位更多？足球評述員往日隨口說說的謬論，德甲勁旅拜仁慕尼黑竟然親自印證出來！ 拜仁聯賽主場面對史特加，開賽僅12分鐘艾方素戴維斯紅牌被逐，陷入少踢一人劣勢之下反而愈戰愈勇，射手羅拔利雲度夫斯基連中三元領軍以4：0大勝而回，更有望打破一個塵封近半世紀的入球紀錄。

拜仁左閘艾方素戴維斯12分鐘請對手中場遠藤航吃「鞋底餅」，球證送他一面紅牌提早入更衣室沖涼。

人少打人多，拜仁不單不落下風，還先開紀錄。17分鐘基拿比左路傳中，伏兵門前的羅拔利雲度夫斯基一伸右腳篤入。22分鐘基拿比為拜仁射成2：0，不足一分鐘後，「羅拔仔」接應湯馬士梅拿高波妙傳一頂破網，旋風式將優勢拉開至3球。

史特加的惡夢尚未完結，戰至39分鐘，這個波蘭神鋒把握史特加後防一次失誤，後上左腳射入，頭頂腳踢兼左右開弓之下個人大演帽子戲法，未到半場拜仁已領先至4：0。

羅拔利雲度夫斯基大演帽子戲法，領拜仁十人應戰下仍以4：0大破史特加。（Getty Images）

【利雲度夫斯基完美帽子戲法】 （按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

利雲：紅牌令我們甦醒

拜仁十人應戰之下反而能在20分鐘之內連轟4球，難道真是球場上踢少一人，令空位更多？羅拔利雲度夫斯基賽後解釋，「紅牌出現之前，我們踢得不太好，那面紅牌令我們醒覺，之後踢得很好。」

「羅拔仔」連中三元之後，不單令他的德甲入球累積至268球，升上歷來第二位，還有望挑戰拜仁名宿、一代德國「轟炸機」武勒（Gerd Muller）的德甲單季40球的紀錄。

重溫武勒傳奇：一代德國神鋒「轟炸機」武勒病危 75歲生日卻在彌留之間

【足球正式比賽入球王】（截至2021年3月21日／按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

有望打破塵封近50年紀錄

武勒是足球史上最強神鋒之一，1969/70球季在德甲轟入38球之後，更在1971/72球季創下似乎無人能做到的40球紀錄。他之後曾在1972/73球季攻入36球，自此紀錄無人能接近。

2016/17球季當時效力多蒙特的奧巴美揚曾攻入31球，已是今季之前最接近的一個。利雲度夫斯基2015/16球季曾取得30球，今季他在26場聯賽已攻入35球之多，與武勒的紀錄只差5球，在拜仁尚餘8場聯賽的情況下，有望挑戰這項封塵49年的「神紀錄」。

然而即使利雲度夫斯基能刷新德甲入球紀錄，要跟全盛期的武勒比較相信仍有點難度。根據德甲官網bundesliga.com數據指出，連同友賽在內，武勒1971/72球季為拜仁和德國國家隊合共在100場比賽轟入瘋狂的151球，「羅拔仔」則在36場各項比賽為拜仁攻入42 球。德國歷代入球王方面，武勒以365球居榜首，目前並列次席的利雲度夫斯基尚餘97球差距。

【利雲度夫斯基愈老愈Fit的秘密武器——狂操他體能的太太】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

【人物誌】利雲度夫斯基入球創高峰 賢內助指引煉成不老神鋒

利雲度夫斯基的「最後10%」 一場決賽定奪一生名譽

【意甲】C朗頭頂腳踢樣樣齊 生涯第57次戴帽 超越比利做入球王

FIFA頒獎禮｜利雲度夫斯基膺最佳球員 C朗失落大獎即黑面

【風華正盛的「轟炸機」武勒】（按圖放大）

【《隊報》2020年最佳11人】（按圖放大）