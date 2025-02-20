歐聯附加賽｜皇馬合計6：3淘汰曼城　麥巴比次回合演帽子戲法

歐聯周三（2月19日）繼續舉行附加賽次回合賽事，皇家馬德里的麥巴比（Kylian Mbappé，又譯：姆巴佩）上演帽子戲法，主場以3：1擊敗曼城。皇馬首回合以3：2領先，兩回合累計以6：3晉身16強。



圖為2025年2月19日，歐聯舉行附加賽次回合賽事， 麥巴比（Kylian Mbappé）為皇馬先開紀錄。（Reuters）

上半場僅4分鐘，麥巴比已為皇馬打開紀錄。33分鐘，麥巴比在洛迪高（Rodrygo）助攻下再下一城。

圖為2025年2月19日，歐聯舉行附加賽次回合賽事，麥巴比（Kylian Mbappé）在上半場梅開二度 。（Reuters）

換邊後，麥巴比接應費達歷高華維迪（Federico Valverde）傳球破網，將比數改寫至3：0。至補時2分鐘，尼高干沙利斯（Nico González）為曼城破蛋，無助改變出局命運。

圖為2025年2月19日，歐聯舉行附加賽次回合賽事，巴黎聖日耳門以 7：0 大勝對手。（Reuters）

多蒙特賽和照出線 PSG贈比斯特7蛋

同日稍早時間，多蒙特雖以0：0賽和士砵亭，兩回合累計以3：0出線。巴黎聖日耳門於次回合以 7：0 大炒比斯特，兩回合以 10：0 淘汰對手。