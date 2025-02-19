歐聯附加賽｜皇馬曼城次回合生死戰　哥帥否認僅1%勝率：我講大話

皇家馬德里與曼城的歐聯附加賽次回合大戰，將在周三（19日）深夜上演。曼城首回合被皇馬以3：2反勝，主帥哥迪奧拿日前無奈指晉級機會只得1%。不過作客班拿貝前夕，他突然一改口風，表示要在今場「嚇嚇對手」：「我之前說謊了。」



哥迪奧拿表示之前說只有1%機會晉級是說謊。（路透社）

安察洛堤識穿哥帥謊言

曼城在首回合的主場賽事末段，被皇馬連入兩球反勝，讓哥迪奧拿無奈之至。即使日前在聯賽以4：0大勝紐卡素，賽後他仍表示次回合擊敗皇馬晉級機率只有1%。

皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）被問到哥迪奧拿早前相關言論時，表示不相信對方說法：「我不認為哥迪奧拿真的這麼覺得只有1%機會晉級，明天賽前我會問問他。我也不認為我們有99%機會勝出，但確實有少許優勢，我們必須像第一回合般把握機會，上場我們踢得很好。」

安察洛堤經驗老到，看穿哥迪奧拿說的不是真心話。（Getty Images）

兩日過去，哥帥在記者會上「笑笑口」地表示：「安察洛堤不用在賽前問我。我之前說謊了，這是第一次。」他續解釋：「因為2：3落敗後，沒有人認為我們能晉級。」

然而曼城過去只在班拿貝贏過一次，當時是2019/20球季，藍月亮已連續4季在歐聯淘汰階段遇上皇馬，對上3次有2次被淘汰。哥迪奧拿補充，作客對皇馬從不容易：「球隊需踢出幾乎完美表現才有望晉級，至少我們要嚇嚇對手。」

哥迪奧拿表示今場至少要嚇嚇皇馬。（路透社）

兩冬季新援或成關鍵

哥迪奧拿如此風騷，相信與兩位新援表現出色有關。4：0大勝紐卡素一役，冬季轉會窗新加盟的前鋒馬穆殊（Omar Marmoush）與中場尼高干沙利斯（Nico González）都正選上陣，前者連中三元助曼城大勝，後者也有穩定發揮，全場103次傳球僅傳失3次，賽後被哥帥稱讚為「迷你洛迪（Mini-Rodri）」。

皇馬主場對曼城的附加賽次回合，將在香港時間周三深夜4時開始，未知兩位新兵今仗會否披甲。哥帥認為球隊現時狀態不算比上周更好，「不過我也不認為我們處於黑暗之中」。