歐聯附加賽｜些路迪遭拜仁殘酷絕殺　舒米高賽後安慰兒子勁窩心

歐聯附加賽次回合，拜仁慕尼黑補時追和1：1，兩回合總比數以3：2淘汰些路迪晉級16強。94分鐘，些路迪晉級的希望在最後一刻熄滅，讓全場高飛低撲的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）一臉失落，遺憾地無法像他父親一樣成為守護神，帶領球隊出線。



卡斯柏舒米高今場已多次化解拜仁攻門。（路透社）

些路迪補時4分鐘戲劇性被踢出局

首回些路迪落後1：2，尼高拉斯古恩（Nicolas Kuhn）在63分鐘破門為些路迪打開紀錄，總比數追平2：2，為這支蘇格蘭班霸重燃出線希望。拜仁慕尼黑主場落後下狂攻反撲，多次被些路迪門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）化解。

眼看有望將比賽拖入加時，下半場補時4分鐘，拜仁的艾方素戴維斯（Alphonso Davies）門前補射改寫比數至1：1，大門失守一刻，一眾些路迪球員失落地躺在地上。

艾方素戴維斯最後一刻門前絕殺，令些路迪晉級希望熄滅。（Getty Images）

卡斯柏舒米高9次撲救難救主

卡斯柏舒米高今場錄9次撲救，多番力保些路迪大門不失，最後一擊他已將對手近門頭槌撲出，些路迪後衛未能解圍下，被艾方素戴維斯「執雞」射入絕殺。賽後卡斯柏舒米高接受父親、同時是傳奇門將舒米高（Peter Schmeichel）訪問時，感嘆比賽殘酷。

他表示球隊已盡力奮戰：「幸運女神在最後一刻未有眷顧我們。作客拜仁顯然很難出線，但我們仍為這場平手感到失望。」卡斯柏舒米高稱讚隊友防守出色，為他們感到自豪。

卡斯柏舒米高全場錄9次撲救，一度讓拜仁難以破門。（Getty Images）

舒米高賽後安慰兒子勁窩心

老舒米高稱讚些路迪今仗表現出色之餘，也擁抱兒子並親吻以示鼓勵。卡斯柏舒米高接受稱讚，但仍對球隊今季歐聯旅程就此結束感到無奈及失落。

直播室的加歷查（Jamie Carragher）見證舒米高父子感人一幕，羨慕不已：「看着你們兩人，感覺這真是一段美好旅程。希望之後我跟兒子也能這樣。舒米高你應為兒子感到驕傲，他表現非常出色。」加歷查的22歲兒子占士（James Carragher）也是足球員，同樣跟父親司職中堅，目前效力英甲球隊韋根。

舒米高父子賽後互動，成為這場殘酷比賽背後的暖心一幕。（X截圖）

同日另一場歐聯附加賽，AC米蘭雖開賽1分鐘便先開紀錄，惟迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）先後因犯規和在禁區內「插水」，在51分鐘兩黃一紅被逐離場，讓少踢一人下遭飛燕諾逼和，最終以總比數1：2被淘汰無緣16強。

拜仁晉級後，將面對利華古遜或馬德里體育會，周三（19日）深夜還會有餘下4場附加賽次回合賽事。歐聯16強抽籤則會在香港時間21日晚上7時進行。

歐聯附加賽次回合首日戰果

AC米蘭 1：1 飛燕諾（飛燕諾總比數2：1出線）

阿特蘭大 1：3 布魯日（布魯日總比數5：2出線）

拜仁慕尼黑 1：1 些路迪（拜仁總比數3：2出線）

賓菲加 3：3 摩納哥（賓菲加總比數4：3出線）

