英超｜紐卡素上半場入4球　4：3險勝諾定咸森林

英超周日（2月23日）賽事，紐卡素以4：3擊敗諾定咸森林。賽後紐卡素以26戰積44分排第五，仍保留晉級歐聯希望；諾定咸森林以26戰積47分排第三，落後榜首利物浦14分。



紐卡素上半場已以４：１領先對手。上半場5分鐘，赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）為諾定咸森林率先入球後，森林於23分鐘先被米利（Lewis Miley）扳平，隔2分鐘後梅菲（Jacob Murphy）助紐卡素超前2：1。於33分鐘，伊沙克（Alexander Isak）操刀12碼破網。僅1分鐘後，伊沙克在祖爾韋洛克（Joseph Willock）助攻下入球，將優勢擴大至４：1。

換邊後，尼古拉米連高域（Nikola Milenkovic）於63分鐘追回一球。至臨完場前90分鐘，森林的耶迪斯（Ryan Yates）建功，將比數改寫至4：3。