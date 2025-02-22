英超｜曼聯征愛華頓 半場先失兩球 尾段追成2：2幸保一分
撰文：陳智深
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英超本港時間周六（22日）早場賽事，曼聯作客重新由前領隊莫耶斯掌帥的愛華頓。曼聯半場已落後兩球，不過紅魔鬼尾段發力，8分鐘內連入兩球，最終以2：2逼和對手。
19分鐘，愛華頓藉一次角球後在禁區混戰，最終在曼聯守將馬菲斯迪歷特包越位下，被主隊比圖比東卡射入，領先1：0。
33分鐘，杜哥利再以個人突破攻入一球，曼聯中堅哈利馬古尼有如「時間停頓」般走甩對方。愛華頓半場2球領先返回更衣室，曼聯則射門零中龍。
72分鐘，曼聯在禁區邊獲得一個罰球，般奴費南迪斯直射死角入網，紅魔鬼追回一球。８分鐘後，曼紐爾烏加迪遠射得手，曼聯追平2：2。
補時階段，曼聯禁區內犯規，球證一度判12碼，不過經VAR檢視後，因愛華頓球員越位在先推翻判決，最終曼聯以2：2逼和愛華頓。
愛華頓正選名單：
1 比克福特
15 積克奧拜恩、6 達高斯基、32 班夫韋迪、19 米高蘭高
37 占士加拿、27 伊祖沙古爾、29 謝斯柏連史特朗、16 杜哥利
11 積夏里遜、14 比圖比東卡
曼聯正選名單：
24 奧拿拿
20 達洛治、3 馬沙拉奧、5 哈利馬古尼、4 馬菲斯迪歷特
13 柏德列多古、8 般奴費南迪斯、18 卡斯米路
11 約舒亞舒克斯、25 曼紐爾烏加迪、9 凱倫
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