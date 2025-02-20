英超︱利物浦前鋒瘋狂失機　史諾為賽和維拉不高興　優勢再收窄

撰文：吳慕兒
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英超榜首球隊利物浦作客2：2迫和阿士東維拉，到底是痛失兩分，還是幸保一分，視乎觀點與角度，紅軍主帥史諾為麾下門前浪費機會、未能全取3分直言不高興。
如果今仗贏出，利物浦可將優勢拉開至10分，如今領先阿仙奴8分而多打一場，有機會被兵工廠將差距收窄至5分。不過維拉也有機會末段反勝，利物浦在維拉公園搶得這一分對英超爭標的微妙意義，相信要留待尾季才有分曉。

史諾為利物浦未能在維拉身上全取3分感到不快。（路透社）

利物浦上仗主場對狼隊下半場零射門的尷尬，很快已在今場作客維拉抹去。紅軍甫開賽已強攻對手，維拉門將馬天尼斯、中堅泰朗明斯先後一手一腳救駕力保不失，祖達頭槌、射門無準連環失機，均為維拉防線響警號。首次為維拉正選上陣的拉舒福特，入球越位在先，紅軍虛驚一場後，維拉守將安迪斯加西亞隨即誤傳予祖達，他不自私地橫傳予沙拿門前輕鬆射入。

29分鐘利物浦先開紀錄，優勢維持不久，37分鐘拉舒福特主射罰球，皮球輾轉落入好波之人泰利文斯腳下窩利射入，為維拉扳平1：1。祖達幾乎立即有機會為利物浦奪回優勢，他卻再次未能把握黃金機會。上半場補時階段，奧尼屈堅斯一記精彩頭槌領維拉2：1反超前。

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祖達今場浪費多次入球機會。（路透社）

祖達、紐尼斯瘋狂浪費入球機會

下半場利物浦重拾進攻節奏，祖達始終忘帶射門鞋，禁區邊拉弓中楣不入，61分鐘阿歷山大阿諾特的入球，終為利物浦追平2：2。

紐尼斯66分鐘後備入替祖達，蘇保斯拿爾幾乎複製紅軍第一個入球，他在門前橫傳予紐尼斯，無奈這位烏拉圭前鋒又一次失機，射門一飛沖天。他跟維拉後備入替的新兵馬倫一樣，連番考驗對手門將，尤其是馬倫在補時5分鐘的施射僅僅貼左邊門柱而出。

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紐尼斯再次近門失機，連累利物浦再次3分變1分。（路透社）

利物浦17次射門幾乎是維拉一倍，只得3次中框，較維拉還要少一次。紅軍贏形勢，維拉把握力較強，2：2是合理戰果。前鋒把握力不足，就是今場利物浦未能全取3分的關鍵，賽後主帥史諾直言：「老實說我不太高興，你應該重看比賽，我們創造的機會遠勝他們。我們用盡一切方法取得成績，甚至求勝。」

他承認維拉完場前有機會取勝，「但如果你看看我們取得的全部機會，明顯地我不會為2：2感到高興……我們非常接近地踢出一場非常、非常、非常之好的比賽。」

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阿歷山大阿諾特的入球，為利物浦追成2：2。（路透社）

周日作客曼城　或成利物浦今季爭標最重要一戰

今周阿仙奴將主場迎戰韋斯咸，勝出的話會追至僅落後利物浦5分。而紅軍作客維拉後，周日更要作客剛在歐聯出局的曼城，藍月亮今季表現大為失色，惟冬窗增兵後聯賽表現回勇，上場4：0大勝紐卡素。利物浦作客曼城難得不是榜首大戰，卻可能同樣是紅軍今季爭標路上最重要一戰。

利物浦近仗表現滑落，賽和愛華頓，險勝狼隊，賽和維拉，失分漸多之下優勢一路縮窄，是因為球隊壓力太大嗎？史諾一笑置之：「假如你效力利物浦，便一定有壓力，正如效力阿仙奴也是一樣。今季我們想一起達成一些什麼，一切材料已齊備，還有12場比賽以及歐聯，我們對自己的位置感到滿足。」

事實上今季作客維拉公園，能全取3分的球隊暫時只得阿仙奴一隊。阿歷山大阿諾特的入球，為紅軍作客搶回的一分是否已經足夠，則要到季尾結算才有定案。

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