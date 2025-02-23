英超︱阿仙奴負韋斯咸爭標希望受重擊　阿迪達：我很憤怒

當英超榜首球隊利物浦近態回落，近3仗當中兩場和波失分，正是排第二位的阿仙奴追分大好時機，可是兵工廠周六主場迎戰今季在下游掙扎的韋斯咸，表現卻遠在水準之下，下半場還有小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）紅牌被逐，20次射門仍未能平反敗局。



韋斯咸憑查洛保雲完上半場前的入球一箭定江山，1：0擊敗阿仙奴。賽後阿仙奴領隊阿迪達承認，能否爭標「已不在我們手中」。



英超︱阿仙奴小將利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）紅牌被逐。（路透社）

去年11月阿仙奴作客5：2大勝韋斯咸，鎚仔幫之後逐步跌至護級區，今年1月辭退盧柏迪古，改由樸達接任。阿仙奴急於爭分卻苦無前鋒，夏維斯、沙卡、馬天尼利、加比爾捷西斯全部受傷，今仗再次派馬連奴（Mikel Merino）串演中鋒。

這位西班牙中場上仗作客李斯特城成奇兵，後備上陣梅開二度助阿仙奴2：0勝出，今場正選上陣卻已無效果，他夥拍杜沙特、尼華尼利前線攻堅，面對組織緊密的韋斯咸防線表現平平。阿仙奴以3分為目標，20次射門只得2次命中，威脅反而不及韋斯咸，雲比沙卡與保雲連線屢次在右路創造機會，44分鐘雲比沙卡右路傳中，保雲插水式頭槌頂入全場唯一入球。

英超︱保雲插水式頭槌頂入全場唯一入球，領韋斯咸作客擊敗阿仙奴。（路透社）

阿迪達：我很憤怒

雪上加霜的是，近期表現不錯的小將利維斯史基利，56才後備上陣，僅17分鐘便因侵犯對手被逐，球證原先向他出示黃牌，經VAR介入，球證看慢鏡後改判紅牌，73分鐘起阿仙奴十人應戰，最終亦無法平反敗局。利物浦周日作客曼城，如獲勝領前優勢可拉開至11分，但多踢一場。

賽後阿仙奴主帥阿迪達說，爭標機會「已不在我們手中」：「事情原本在我們控制範圍內，表現和結果讓我我非常、非常不高興。」他揚言，球隊表現完全達不到爭標水平，「我要負上很大責任，因此非常、非常憤怒。」

「我們要照鏡自問，如何能做得更好，以及我們在爭冠路上的意志和欲望。」阿迪達說，「面對一支非常好的球隊，你必須交出表現和以質素擊倒他們，我們必須踢得更好，有更好質素。」

隊長奧迪加特指球隊今仗在前線缺乏效率，「這是重大打擊，今天表現不夠好，我們要回看檢討和分析，但就是不夠好。」

舒利亞：爭標戰已完 利物浦可封王

擔任直播評述的兩位英超昔日名將舒利亞和梅菲均認為，「爭標戰已經完結」，阿仙奴無法收復失地，曾效力紅軍的梅菲稱：「我看不到阿仙奴能贏盡餘下比賽，因此利物浦有失分空間，他們就算踢得不好，仍能得到一些分數。」

今仗是阿仙奴近16場首次敗陣，也是今季英超主場首度落敗。Opta數據分析預算利物浦可以86分封王，高過阿仙奴8分。今仗落敗後，阿仙奴的奪冠機會由15.13%進一步下調至8.14%，利物浦則由84.79%提高至91.76%，Opta估計兩隊外沒有其他球隊機會高過1%。