英超前4名形勢大亂鬥　紐卡素追平曼城　拉舒福特翻身領維拉反彈

英超前4名之爭愈趨白熱化，從第4名的曼城至第10名的富咸只有5分距離，一輪勝負足以令上游排名大兜亂。紐卡素在周日（23日）英超主場反勝第3位的諾定咸森林4：3，以44分追平負於利物浦的曼城。剛巧今輪般尼茅夫輸波，阿士東維拉靠拉舒福特及馬高阿辛斯奧的借將組合反勝車路士，加上白禮頓亦贏波，令前4名之爭一片混亂。



英超前4名之爭形勢，由第4位的曼城到第10位的富咸只相差5分。（網上圖片）

第4位：曼城【26戰44分；得失球+15】

本輪賽果：主場負利物浦0：2

在艾寧夏蘭特受傷下，主場出擊的曼城進攻啞火，儘管佔較多控球及射門，但未能攻破利物浦，受制於對手的防守反擊，以0：2落敗。曼城輸波後與第3位的森林保持3分差距，但被紐卡素追至同分，得失球稍優於對方。曼城的第4位坐得並不穩，領先第6、7位的般尼茅夫及車路士僅1分，多第8位的維拉2分。

曼城不敵利物浦，仍排第4名。（路透社）

第5位：紐卡素【26戰44分；得失球+10】

本輪賽果：主場勝諾定咸森林4：3

紐卡素近期進入魔鬼賽程，接連對幾次前列球隊，上仗作客以0：4大敗於曼城腳下，今場主場面對奇兵森林，雖然早段失守，但在上半場中段氣勢如虹，連轟4球，半場超前4：1。瑞典前鋒阿歷山大伊沙克梅開二度，累計76次英超上陣攻入50球，取代48球的龍格堡，成為英超史上入球最多的瑞典球員。換邊後，森林反撲，攻入兩球，最終紐卡素守住4：3優勢完場，全取3分，升上第5位，追平44分的曼城。紐卡素今季在落後過的情況下取得18分，為今季英超的反勝王。

伊沙克梅開二度。（路透社）

第6位：般尼茅夫【26戰43分；得失球+14】

本輪賽果：主場負狼隊0：1

般尼茅夫本身狀態幾好，近一個月只曾不敵榜首利物浦，贏過紐卡素、森林及修咸頓，但今仗主場對狼隊滑鐵盧，在後衛薩巴尼31分鐘被逐下，以0：1見負。

般尼茅夫不敵狼隊。（路透社）

第7位：車路士【26戰43分；得失球+12】

本輪賽果：作客負阿士東維拉1：2

車路士近況低迷，踏入2月贏過韋斯咸，但之後在足總盃及英超連續兩場敗於白禮頓腳下，今場面對維拉，雖有安素費南迪斯早段開紀錄，但換邊後連失兩球，以1：2落敗。

車路士近況低迷。（路透社）

第8位：阿士東維拉【27戰42分；得失球-2】

本輪賽果：主場勝車路士2：1

維拉之前一個月勢頹，在今輪之前，連續5輪英超不勝，今仗面對爭前4的主要對手車路士，兩位1月借將擦出火花，從曼聯而來的拉舒福特後備入替，兩度交出助攻，由巴黎聖日耳門而來的馬高阿辛斯奧梅開二度，以2：1反勝車路士。拉舒福特明顯回勇，自為維拉上陣以來，在英超157分鐘交出2次助攻，7次為隊友創造埋門機會，其中4次為重大機會，另外15次盤扭過人。

拉舒福特及阿辛斯奧擦出火花。（路透社）

第9位：白禮頓【26戰40分；得失球+4】

本輪賽果：作客勝修咸頓4：0

白禮頓回勇，連續兩場大勝對手，上場以3：0大破車路士，今場再以4：0輕取榜尾修咸頓。

第10位：富咸【26戰39分；得失球+3】

本輪賽果：主場負水晶宮0：2

富咸今輪主場不敵水晶宮，排名被維拉及白禮頓超越，目前跌到第10位。