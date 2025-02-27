英超｜曼聯10人應戰3：2險勝葉士域治　馬古尼奠勝再成贏波英雄

英超周三（2月26日）賽事，曼聯超過半場時間十人應戰下，憑中堅馬古尼的入球3：2險勝葉士域治。



賽後曼聯以27戰33分微升一級至第14位，葉士域治則以27戰17分繼續排第18。



上半場4分鐘，菲路真尼（Jaden Philogene）為葉士域治先開紀錄。22分鐘，森摩斯（Sam Morsy）的烏龍球令曼聯追平。

曼聯前鋒持續不濟，今場幸得一對中堅「救駕」。先是馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）26分鐘取得入球，助曼聯反超前。43分鐘新加盟的多古（Patrick Dorgu）領紅被逐，紅魔鬼10人應戰下，上半場補時兩分鐘再失一球，菲路真尼梅開二度， 兩軍半場打成2：2。

圖為2025年2月26日英超賽事，哈利馬古尼（Harry Maguire）在下半場入球。 （Reuters）

換邊後僅2分鐘，輪到另一中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）建功，助曼聯重新領先。此後雙方未改寫比數，曼聯驚險地3：2贏波全取3分。

曼聯在阿莫林領軍下，取得近7場聯賽的第2場勝仗，下一輪3月10日凌晨主場迎戰聯賽排第二位的阿仙奴。