世界桌球大獎賽｜首圈賽程公布　傅家俊吳安儀表演賽免費入場

「世界格蘭披治桌球大獎賽」3月4至9日在啟德體育園體藝館上演，大會今日（18日）舉行新聞發布會，同時公布首兩日的賽程，兩名「新香港人」特林普（Judd Trump，又譯卓林普）及奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）分別在3月4日及5日的黃金時間亮相。

另外，大會公布在四強及決賽前夕，將會進行表演賽，兩名港將傅家俊及吳安儀將會獻技，而門票將免費派發。



剛成為香港居民的特林普今日專誠出席記者會。（夏家朗攝）

一連六日的世界格蘭披治桌球大獎賽，大會在今日的記者會上公布首圈賽程，兩名透過優才計劃成為香港人的特林普與奧蘇利雲，必定是球迷們的焦點。特林普與奧蘇利雲將分開兩日登場，「一哥」特林普將在3月4日鬥威爾遜；奧蘇利雲則在5日晚上亮相惡鬥中國球手斯佳輝，另一中國好手丁俊暉亦會緊接登場。

世界桌球大獎賽門票開售 最平80元起 奧蘇利雲、卓林普啟德獻技

世界格蘭披治桌球大獎賽首圈賽程



3月4日 1號檯

下午1時 威廉斯 對 冰咸 利蘇斯基 對 張安達

緊接上演 梅菲 對 麥佳亞

晚上7時30分 特林普 對 加利威爾遜

緊接上演 威爾遜 對 沙治



3月4日 2號檯

下午1時 利蘇斯基 對 張安達

緊接上演 韋基連 對 基拔

晚上7時30分 希堅斯 對 卡達

緊接上演 吳宜澤 對 龐俊旭



3月5日 1號檯

下午1時 沙比 對 積遜彼治

緊接上演 羅拔臣 對 袁思俊

晚上7時30分 斯佳輝 對 奧蘇利雲

緊接上演 丁俊暉 對 徐思



3月5日 2號檯

下午1時 肖國棟 對 積鍾斯

緊接上演 雷佩凡 對 斯利沙

晚上7時30分 鶴健士 對 福特

緊接上演 艾倫 對 占美羅拔臣



奧蘇利雲與特林普即將在啟德的「主場」獻技。（Getty Images）

此外，兩名香港名將傅家俊與吳安儀亦將在啟德體藝館獻技，兩人會分別在8日及9日早上11時上演表演賽，傅家俊與名宿「白旋風」韋德（Jimmy White）碰頭，吳安儀則會與泰國好手勒查活（Mink Nutcharut）交手，門票將免費派發，詳情稍後公布。

今次桌球大獎賽的門票由上月底公開發售，票價由$80港元至$2580港元不等，由首圈至8強賽事，場地將分成1號檯及2號檯進行不同賽事，中國香港桌球總會主席羅永聰提醒球迷，座位難以清晰觀看兩張檯的狀況，購票前先查看位置。羅永聰續說，希望如今首圈賽程公布，可以吸引更多球迷購票入場，現時兩日首圈賽事仍有門票購買。