世界桌球大獎賽｜首圈賽程公布　傅家俊吳安儀表演賽免費入場

撰文：趙子晉
出版：更新：

「世界格蘭披治桌球大獎賽」3月4至9日在啟德體育園體藝館上演，大會今日（18日）舉行新聞發布會，同時公布首兩日的賽程，兩名「新香港人」特林普（Judd Trump，又譯卓林普）及奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）分別在3月4日及5日的黃金時間亮相。
另外，大會公布在四強及決賽前夕，將會進行表演賽，兩名港將傅家俊及吳安儀將會獻技，而門票將免費派發。

剛成為香港居民的特林普今日專誠出席記者會。（夏家朗攝）

一連六日的世界格蘭披治桌球大獎賽，大會在今日的記者會上公布首圈賽程，兩名透過優才計劃成為香港人的特林普與奧蘇利雲，必定是球迷們的焦點。特林普與奧蘇利雲將分開兩日登場，「一哥」特林普將在3月4日鬥威爾遜；奧蘇利雲則在5日晚上亮相惡鬥中國球手斯佳輝，另一中國好手丁俊暉亦會緊接登場。

世界桌球大獎賽門票開售　最平80元起　奧蘇利雲、卓林普啟德獻技

世界格蘭披治桌球大獎賽首圈賽程

3月4日　1號檯
下午1時　威廉斯 對 冰咸　利蘇斯基 對 張安達
緊接上演　梅菲 對 麥佳亞
晚上7時30分　特林普 對 加利威爾遜
緊接上演　威爾遜 對 沙治

3月4日　2號檯
下午1時　利蘇斯基 對 張安達
緊接上演　韋基連 對 基拔
晚上7時30分　希堅斯 對 卡達
緊接上演　吳宜澤 對 龐俊旭

3月5日　1號檯
下午1時　沙比 對 積遜彼治
緊接上演　羅拔臣 對 袁思俊
晚上7時30分　斯佳輝 對 奧蘇利雲
緊接上演　丁俊暉 對 徐思

3月5日　2號檯
下午1時　肖國棟 對 積鍾斯
緊接上演　雷佩凡 對 斯利沙
晚上7時30分　鶴健士 對 福特
緊接上演　艾倫 對 占美羅拔臣

奧蘇利雲與特林普即將在啟德的「主場」獻技。（Getty Images）

此外，兩名香港名將傅家俊與吳安儀亦將在啟德體藝館獻技，兩人會分別在8日及9日早上11時上演表演賽，傅家俊與名宿「白旋風」韋德（Jimmy White）碰頭，吳安儀則會與泰國好手勒查活（Mink Nutcharut）交手，門票將免費派發，詳情稍後公布。

今次桌球大獎賽的門票由上月底公開發售，票價由$80港元至$2580港元不等，由首圈至8強賽事，場地將分成1號檯及2號檯進行不同賽事，中國香港桌球總會主席羅永聰提醒球迷，座位難以清晰觀看兩張檯的狀況，購票前先查看位置。羅永聰續說，希望如今首圈賽程公布，可以吸引更多球迷購票入場，現時兩日首圈賽事仍有門票購買。

帆船｜麥氏姊弟主場奪29er亞錦賽冠軍　洛雅怡貝俊龍ILCA封后稱王壁球亞青團體賽｜港隊女團主場揚威　挫馬來西亞相隔14年再封后僅得三個標準場　冰總冀政府增冰球訓練場：更多潛力球員在港發展亞冬運冰球港隊被襲｜隊長形容賽後動手罕見　教練：令球隊更團結公路單車亞錦賽｜李思穎出戰女子精英公路賽　主車群激戰中摘銅羽毛球團體亞錦賽｜李卓耀不敵亞青冠軍　港隊8強反負中國隊出局亞冬運｜周五晚閉幕　冰壺甄浩天香港任持旗手　港隊創歷史佳績亞冬運｜港隊男子冰壺銅牌戰負中國　無緣摘史上首面獎牌
桌球
奧蘇利雲
卓林普
香港運動員