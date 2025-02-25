桌球世界公開賽｜梅菲獻「史上最冷清」147　超越冰咸登史上第4

有「魔術師」之稱的梅菲（Shaun Murphy），在桌球世界公開賽（ World Open）第二輪打出滿分一棒，以5：0淘汰中國球手周金豪晉級32強，在個多月內連轟兩記「147」，超越9次的冰咸，個人錄10次「147」排史上第4。

不過由於比賽在早上9時半開始，現場觀眾不多，梅菲賽後笑稱這或許是「史上最冷清（underwhelming）147」。



梅菲上月在大師賽奪冠後，再延續最近出色狀態。（Getty Images）

「魔術師」延續出色狀態 近個多月再打147

梅菲上月在大師賽（Masters）先在4強打出147，再在決賽擊敗應屆世錦賽冠軍威爾遜（Kyren Wilson）封王，時隔10年再贏三大賽（Triple Crown）。賽後他表示2021年世錦賽落敗後一度失去自信，是去年秋天與前世界冠軍彼得艾頓（Peter Ebdon）合作後，才逐漸重拾狀態。

僅個多月後，他仍保持大勇狀態，今次面對主場作戰的周金豪，梅菲連取4局並有2次破百，再在第5局轟出147取勝，是他今季第2次打出滿分。

梅菲近個多月兩次轟出147。（Getty Images）

現時梅菲生涯已錄10次147，在桌球史上僅排在奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan，15次）、希堅斯（John Higgins，13次）及亨特利（Stephen Hendry，11次），並領先原先同打出9次的冰咸（Stuart Bingham）。

賽前遇意外幾乎失場

今次遠赴中國江西省的玉山，梅菲表示日前遇上意外而幾乎無法參賽：「飛機在（倫敦）希斯路機場的跑道上滑行，然後機師突然說引擎失去動力。我遲了3小時才抵達杜拜，因此錯過轉往上海的航班。」

梅菲參賽前原來遇上麻煩，幾時無法準時到場。（新華社）

他續稱之後要到上海住宿一晚，然後第二天早上才坐高鐵前往比賽，幾乎不能準時到達場地：「本來用1天便可到達這裏，我卻花了差不多4天。這就像是要完成什麼任務，但目前看來一切都是值得。」

談到這次147，梅菲表達高興之情後幽默回應：「比賽很早開始，現場觀眾不多。或許這是史上氣氛最冷清的147，不過所有147都是特別的。」比賽在當地時間早上9時半開始，約11時結束，從影片中可聽到，現場掌聲及歡呼聲都不太熱烈。

梅菲目前世界排名第8，由於大師賽並非排名賽，所以即使他奪冠後仍需為積分而戰，才能保證以前16名身份直入4月19日開始的世錦賽。「魔術師」早前表示十分關注這個問題，形容在大師賽奪冠後還要打世錦賽外圍賽十分「可怕」。

不過晉級後，他表示自己狀態正佳：「大師賽後我雖然也有吞敗仗，但我覺得每場比賽都打得很好。我正非常專注地去解決排名問題，以盡早入圍世錦賽，這讓我目前充滿動力。」周二（25日）的32強賽事，他再以5：0橫掃泰國球手塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）。