英足總盃｜富咸互射12碼4：3淘汰曼聯　晉身8強

英格蘭足總盃周日（3月2日）舉行第五圈賽事，爭取衛冕的曼聯主場戰富咸，雙方90分鐘法定時間踢成1：1， 但加時階段未能改寫比數，需以互射12碼分勝負，結果由富咸以4：3晉級8強。



上半場補時階段，巴斯（Calvin Bassey）頭槌破網，助富咸領先1：０。下半場71分鐘，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）在達洛治（Diogo Dalot）助攻下取得入球，助曼聯扳平1：1。

圖為2025年3月2日英格蘭足總盃賽事， 約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）在互射12碼階段，射球被富咸門將賓特尼奴（Bernd Leno）解救。（Reuters）

雙方加時作賽未分勝負，至互射12碼時， 曼聯的般奴費南迪斯、達洛治及卡斯米路（Casemiro，台譯：卡塞米羅）相繼射入。至第四輪，域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）射球被富咸門將賓特尼奴（Bernd Leno）撲出。於第五輪，約舒亞舒克斯（Joshua Zirkzee）操刀但直接射向尼奴，讓富咸以4：3勝出賽事。