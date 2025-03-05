歐聯16強首回合｜皇馬2：1勝馬體會 阿仙奴作客7：1炒燕豪芬
撰文：蕭通
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歐聯周二（3月4日）舉行16強首回合賽事，以馬德里打吡為重頭戲。爭取衛冕的皇家馬德里，主場以2：1擊敗馬德里體育會。 同時間另有3場首回合賽事進行，其中阿仙奴作客以7：1擊敗燕豪芬的比數最為懸殊。
皇馬對陣馬體會的賽事，在上半場4分鐘，洛迪高（Rodrygo）在費達歷高華維迪（Federico Valverde）助攻下，為皇馬先開紀錄。但至32分鐘，祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）助馬體會追平。
下半場，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）於55分鐘接應費蘭特文迪（Ferland Mendy）傳球，禁區內射遠柱建功，助皇馬最終以2：1贏得賽事。
同日歐聯賽事結果
布魯日1：3阿士東維拉
多蒙特1：1里爾
燕豪芬1：7阿仙奴
皇家馬德里2：1馬德里體育會
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