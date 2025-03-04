歐聯16強賽程｜皇馬與馬體會演同市打吡　安察洛堤：勢均力敵之戰

歐聯16強首回合將在周二（4日）深夜開始，皇家馬德里與馬德里體育會的同市打吡、巴黎聖日耳門（PSG）大戰利物浦，都是今輪焦點賽事。



皇馬主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）賽前表示，期待今次與老對手施蒙尼（Diego Simeone）在場邊過招，也認為會是一場勢均力敵之戰。



安察洛堤對與施蒙尼今次交手表示期待。（路透社）

歐聯16強首回合賽事（前者主場）

布魯日 對 阿士東維拉 3月4日深夜1:45

皇家馬德里 對 馬德里體育會 3月4日深夜4:00

燕豪芬 對 阿仙奴 3月4日深夜4:00

多蒙特 對 里爾 3月4日深夜4:00



飛燕諾 對 國際米蘭 3月5日深夜1:45

拜仁慕尼黑 對 利華古遜 3月5日深夜4:00

賓菲加 對 巴塞隆拿 3月5日深夜4:00

巴黎聖日耳門 對 利物浦 3月5日深夜4:00



安察洛堤與施蒙尼生涯在教練席交手26次，戰績同為9勝8和9負，安帥提到兩人相識已久，非常尊重該阿根廷教頭：「他是偉大主帥，執教馬體會的成績非常好，帶領他們到歐洲最頂尖水準。」

安察洛堤與施蒙尼多次交手各有勝負。（路透社）

今屆歐聯爭取衛冕的皇馬，近11季已贏6次冠軍，不過安察洛堤表示球隊不會因往績而自滿：「這會是一場勢均力敵的比賽，第二回合將是決定性。今場我們的目標是有好表現，且取得優勢。」

皇馬主將比寧咸（Jude Bellingham）因累積黃牌停賽，今場無法上陣，好消息是此前受傷的費達歷高華維迪（Federico Valverde）已重新訓練，或可在今仗復出。安察洛堤相信，今場與以往的馬德里打吡一樣公平而激烈：「就情緒和壓力而言，這會是一場特別的比賽，因為對手很強大。」