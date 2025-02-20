歐聯︱曼城大敗予皇馬出局「一個年代的終結」 哥帥：世事無永恆
撰文：吳慕兒
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作客班拿貝從來不易，這個哥帥早已知，可是曼城在這場歐聯晉級附加賽次回合以一面倒姿態負1：3，總比數3：6被淘汰，還是讓不少人感慨，媒體不約而同以「一個年代的終結」來形容，連哥迪奧拿本人賽後也說：「沒有東西是永恆」。
麥巴比大演帽子戲法：「完美一夜」
首回合曼城主場仍負2：3，哥迪奧拿次回合前已聲稱，「晉級機會只有1%」。即使到賽前記者會改口自稱「講大話」，曼城今次作客班拿貝在夏蘭特因傷缺陣下，實在拿不出板斧。
曼城開賽僅4分鐘已被麥巴比先開紀錄，33分鐘比寧咸、雲尼斯奧斯、洛迪高合作再造就麥巴比擴大比數，半場輕鬆兩球領先，總比數拉開至5：2。到61分鐘麥巴比再入一球，個人大演帽子戲法，曼城已返魂乏術。
哥迪奧拿：「世事無永恆」
補時階段曼城新兵尼高干沙利斯的入球，只是令比數好看一點。這是哥迪奧拿16年領隊生涯以來，首度未能領軍晉身16強階段。麥巴比賽後形容：「這是完美一夜」，「皇馬晉身歐聯16強只是合乎邏輯，我們主場作戰十分強大，能為球迷帶來快樂實在太好。」
歐聯出局，英超聯賽落後榜首利物浦17分，上季創下英超四連霸的曼城，今季急速滑坡，哥迪奧拿承認曼城威力不再，一句「世事無永恆」（Nothing is eternal）讓人感到唏噓：「我們過往曾經非常非常厲害，如今已不復再。」他表示，「主場落敗難以吞下，今場卻更難。我們都知道皇馬是支很好的球隊，我們需要時間去接受一切。」
哥帥稱：「我們尚有13場比賽爭奪前四、五名，嘗試重新出發。現在距離季尾仍有14場比賽，我們會以應有態度面對。集中精神去想英超和足總盃，我們會嘗試明年再戰歐聯。」
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