歐聯︱皇馬PSG拜仁齊晉級　8場附加賽賽果附16強全部可能對碰

歐聯（又稱：歐冠／Champions League）8場晉級附加賽已完成，預期中最激烈的曼城大戰皇家馬德里次回合戲碼不似預期，歐聯之王皇馬輕鬆晉級，不過最輕鬆的當然是兩回合贏10：0的巴黎聖日耳門，拜仁慕尼黑面對些路迪卻要戰至補時才險勝。



歐聯今季大改制之下，意大利球隊是最大輸家，5支參賽球隊，博洛尼亞聯賽階段率先出局，而3支落入晉級附加賽的球隊AC米蘭、阿特蘭大和祖雲達斯均被淘汰，16強階段只餘下以前八名晉級的國際米蘭一隊。



歐聯晉級附加賽︱巴黎聖日耳門大勝比斯特7：0，兩回合10：0晉級。(路透社)

1. 歐聯晉級附加賽8場戰果

歐聯附加賽次回合次日戰果



皇家馬德里 3：1 曼城（皇馬總比數6：3出線）

巴黎聖日耳門 7：0 比斯特（PSG總比數10：0出線）

PSV燕豪芬 3：1 祖雲達斯（燕豪芬總比數4：3出線）

多蒙特 0：0 士砵亭（多蒙特總比數3：0出線 ）



歐聯附加賽次回合首日戰果



AC米蘭 1：1 飛燕諾（飛燕諾總比數2：1出線）

阿特蘭大 1：3 布魯日（布魯日總比數5：2出線）

拜仁慕尼黑 1：1 些路迪（拜仁總比數3：2出線）

賓菲加 3：3 摩納哥（賓菲加總比數4：3出線）



歐聯16強潛在對碰。（歐聯官網）

歐聯完成附加賽階段之後，將會在周五（21日）進行16強抽籤，8支勝出晉級附加賽的球隊：皇馬、拜仁、PSG、多蒙特、PSV燕豪芬、賓菲加、飛燕諾、布魯日，再遇上聯賽階段頭8名的種子球隊：利物浦、巴塞隆拿、阿仙奴、國際米蘭、馬體會、利華古遜、里爾、阿士東維拉。

由於淘汰賽階段會按今屆歐聯聯賽排名而定，因此當中已篤定不少潛在重磅對碰，包括馬德里體育會有一半機會硬撼皇馬，巴黎聖日耳門的對手是利物浦或巴塞隆拿，而拜仁只會是國內近年最強對手利華古遜與馬體會之間二選一。

2. 歐聯聯賽階段前8位球隊（種子球隊／按聯賽排名）

1. 利物浦

2.巴塞隆拿

3. 阿仙奴

4. 國際米蘭

5. 馬德里體育會

6. 利華古遜

7. 里爾

8. 阿士東維拉



3. 歐聯晉級附加賽勝出球隊（非種子球隊／按聯賽排名）

10. 多蒙特

11. 皇家馬德里

12. 拜仁慕尼黑

13. PSV燕豪芬

15. 巴黎聖日耳門

16. 賓菲加

19. 飛燕諾

24. 布魯日



相信沒有球隊會想在淘汰賽早段遇上皇馬，馬體會或利華古遜其中一隊會在16強硬撼這支歐聯王者。（路透社）

4. 歐聯16強各隊潛在對手

利物浦：巴黎聖日耳門或賓菲加

巴塞隆拿：巴黎聖日耳門或賓菲加

阿仙奴：飛燕諾或燕豪芬

國際米蘭：飛燕諾或燕豪芬

馬德里體育會：皇家馬德里或拜仁慕尼黑

利華古遜：皇家馬德里或拜仁慕尼黑

里爾：布魯日或多蒙特

阿士東維拉：布魯日或多蒙特



回看8支直接晉級16強的前8位球隊，最不幸的首推馬體會和利華古遜，辛辛苦苦爭入前八8取得種子排名，對手卻篤定是15屆冠軍皇馬或6屆冠軍拜仁其中一隊。頭兩號種子利物浦和巴塞都有機會遇上PSG，反而第3、4種子阿仙奴和國際米蘭相對容易，對手只是兩支荷甲球隊飛燕諾或燕豪芬。