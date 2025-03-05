世界桌球大獎賽｜丁俊暉反勝為敗首圈止步　徐思：人更多打得更好

中國名將丁俊暉在「世界格蘭披治桌球大獎賽」登場，首圈面對同樣來自中國的27歲球手徐思，「小丁」在領先兩局下，被對方逆轉，力戰7局後飲恨。世界排名第40位的徐思賽後直言，丁俊暉狀態不佳才可反勝。



世界桌球大獎賽｜羅拔臣留意趕球迷風波 部份球手對事件不知情

奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）與斯佳輝的首圈賽事原本編排在周三晚上黃金時間開賽，惟「火箭」退賽後，大會將中國名將丁俊暉對另一中國球手徐思的賽事變成頭場，斯佳輝與華菲爾則緊接上演。

丁俊暉。（廖雁雄攝）

37歲的「小丁」在香港不乏支持者，他與徐思交手的1號場，看台入座率逾7成，明顯比2號檯鶴健士對福特一仗熱鬧。當丁俊暉步入球場，場館響起國語版的《滄海一聲笑》，加上現場觀眾的歡呼聲，與昨日特林普入場時的反應同樣熱烈。

不少球迷為了丁俊暉而進場。（廖雁雄攝）

田北辰與田北俊兩兄弟在VIP席觀戰。（廖雁雄攝）

丁俊暉與徐思首局早段久久未開紀錄，觀眾們屏息靜氣，小丁其後拎到機會「起Break」，雖然打出一棒78度依然足夠先拔頭籌，其後第二局再下一城，不消1小時領先2：0。徐思未有放棄，多次打出高難度的入球，連追兩局追成平手，小丁隨後轟出一棒108度，徐思回敬一棒81度，雙方打成3：3，徐思最後一局打出67：4再下一城，丁俊暉反勝為敗。

丁俊暉力戰7局不敵徐思，首圈止步。（廖雁雄攝）

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世界桌球大獎賽｜徐思來自廣東五金之家 曾拒絕打假波

27歲的徐思出生於廣東，家中經營五金店，在2009年開始接觸桌球，並在2016年贏得IBSF世青賽冠軍。2023年，中國爆出假波案，根據官方報告，徐思拒絕過梁文博開出的5萬元人民幣開價。

「暉哥（丁俊暉）狀態沒有特別好。」徐思賽後如此說道，他繼2023年的世界桌球巡迴賽經典賽後，再度擊敗丁俊暉。徐思甚少在如此多觀眾的情況下出賽，適應需時，其後表現愈打愈好，球迷愈多他有更好的發揮，「我個人喜歡在多球迷面前比賽，可以打得更激情，無球迷就更加放鬆。」徐思同時盛讚啟德新場地，觀眾熱情使氣氛特別好，在場的球員打得更加興奮。

27歲的徐思第二度擊敗丁俊暉。（廖雁雄攝）

（廖雁雄攝）

截至晚上10時，賽事組委會接獲147位觀眾查詢，合共涉及265張門票，當中38位觀眾已於今日即時換取門票入場觀看賽事。其餘觀眾將獲安排陸續領取明日賽事的門票。

另外，啟德體育園方面安排免費接駁巴士，由啟德青年運動場接載觀眾到旺角上海街，巴士將於比賽結束後30分鐘開出。

世界格蘭披治桌球大獎賽首圈賽程



3月5日 1號檯

下午1時 沙比 4:3 積遜彼治

緊接上演 羅拔臣 4:0 袁思俊

晚上7時30分 丁俊暉 3:4 徐思

緊接上演 斯佳輝 對 華菲爾



3月5日 2號檯

下午1時 肖國棟 4:3 積鍾斯

緊接上演 雷佩凡 4:2 斯利沙

晚上7時30分 鶴健士 4:1 福特

緊接上演 艾倫 對 占美羅拔臣

