世界桌球大獎賽｜受影響球迷兌換補償門票　「體驗最差一次」

周二（4日）在啟德體藝館展開的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，突然在晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後離場，事件引來球迷不滿。賽會周三致歉，並表示受影響觀眾可憑票尾兌換3月5及6日任何場次同等票價的可售門票。

一位身穿阿仙奴球衣的觀眾「亨利」胡先生，周二晚憤怒地批評賽會「趕客」做法，他周三前往兌換門票，表示對相關安排不滿意，但認為賽會「好過翹埋雙手唔理」。



球迷「亨利」胡先生。（趙子晉攝）

周二晚上約11時15分，加蘭韋爾遜對沙治及吳宜澤對龐俊旭的兩場比賽仍未完結，但現場大會要求所有觀眾離場，引起現場球迷不滿。

胡先生當時較為憤怒：「不是錢銀的問題，事先聲明，是邏輯問題，就算我買最便宜的門票，也不可能這樣提供服務，希望傳媒能幫我們說出來。」

胡先生昨晚對於賽會安排大表不滿。（趙子晉攝）

「亨利」胡先生：好過唔做

賽會宣布補償安排後，胡先生有前往兌換今晚門票，但他仍表達不滿：「其實我拎嚟無用，因為我買晒咁多日嘅飛，場場買晒，多張飛嚟有乜用？」他表示兌換的門票是送給朋友：「（對安排）嚴格上係唔滿意，不過佢有啲方案做咗決定，好過﻿翹埋雙手唔理，點都好過無囉。」

胡先生有多次現場觀看桌球比賽經驗，包括曾到內地睇波，他形容今次是最差一次：「今次觀感好差，差得好緊要，無可能無啦啦睇睇下波叫我走，我哋又無騷擾、影響賽事。」胡先生認為，球手要閉門作賽相信也「無癮」。

不過他不認為香港每次舉辦桌球比賽都有問題：「2017、22年香港桌球大師賽，雖然並非排名賽，但辦得好成功、好好。」

胡先生直指今次體驗是最差一次，但不認為香港每次舉辦桌球比賽都出現問題。（趙子晉攝）

潘先生：我諗啲球手都未遇過

現場雖然沒有出現長龍，但仍一直有球迷前往兌換門票。潘先生（Ole）也是受影響的球迷之一，他對今次補償安排感覺「OK」，但認為昨晚若打算看心儀球手而受影響便會感到無奈，而且對已購買每一場門票的球迷，應有退款安排。

潘先生認為主辦方缺乏舉辦桌球賽事經驗。（趙子晉攝）

潘先生也曾在其他地方觀看桌球比賽，表示從未遇過類似情況，包括有次完賽時已是凌晨12時45分，之後還要頒獎，認為主辦方缺乏相關經驗：「要啲球手打打下停低，因為啲觀眾需要離場，我諗佢哋喺其他國家都可能未遇過。」

他笑指觀眾看比賽正常也會看至最後一刻：「咁你無理由睇到決勝局，睇到最精彩嘅時間先嚟走㗎嘛。」