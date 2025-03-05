世界桌球大獎賽｜羅拔臣稱趕球迷風波有點奇怪　「有人說是宵禁」

「世界格蘭披治桌球大獎賽」首日戰至凌晨時份，大會在未完場時驅趕球迷離場，惹來不少爭議。「墨爾本機器」尼爾羅拔臣（Neil Robertson）今日（5日）直落4局輕取中國球手袁思俊晉級，這名澳洲球手坦言情況「有點奇怪」，對球手與球迷都是不幸。



在啟德體育館體藝館上演的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，首日賽事戰至凌晨12時41分完成，當中吳宜澤對龐俊旭更是在沒有球迷下進行。不少被趕的球迷鼓譟，大會為受影響球迷兌換門票。大會公布，截至下午四時，賽事組委會共接獲30位觀眾查詢，合共涉及51張門票，當中4名觀眾已即場領取門票，其餘觀眾將獲安排陸續領取今日或明日賽事的門票。

世界桌球大獎賽｜未完賽趕觀眾走 球迷鼓譟：唔識唔好搞，盞肉酸

世界桌球大獎賽未完場趕觀眾走 賽事組委會：深表歉意附補償安排

羅拔臣直落4局輕取袁思俊晉級。（趙子晉攝）

今日（5日）繼續進行首圈賽事，澳洲球手羅拔臣與袁思俊爭晉級，首兩局分別打出97度與67度，領先2：0，袁思俊在第3局留下羅拔臣反勝的機會，羅拔臣成功清檯剛好贏2度，第4局再以70：50奠定勝局，直落4局輕鬆過關。

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羅拔臣賽後談及首日賽事的混亂場面，他表示昨晚看新聞時留意到，直言情況「有些奇怪」，甚至指出：「有人說有宵禁（curfew）什麼的，所以人們要離開。」他認為：「對球迷及球手都是不幸的事，始終球迷入場想睇波，若球手在沒有觀眾的情況下作賽，表現一定有影響，但採用『Roll on roll off』（一場緊接一場）的賽制下，就有很晚開波的可能性。」

羅拔臣更以溫布頓網球賽為例，這項傳統的網球賽也曾在沒有觀眾下作賽，強調是不幸的情況，他亦知道賽會以換飛為補償，他認為對受影響球迷也是好事。

羅拔臣留意到球迷被趕的消息，他坦言情況有點奇怪。（趙子晉攝）

羅拔臣過往多次來港，曾在近9000人的紅磡香港體育館出戰，即使他在周三下午出戰，看台依然不太熱鬧，這名澳洲球手仍然對香港球迷有信心，認為在8強起將有更多球迷入場，並指初賽在周中舉行，有點冷清是無可避免。

周三下午時段不少球迷觀看1號檯賽事。（廖雁雄攝）

世界桌球大獎賽｜大部分球手不清楚球迷被逐

不是所有球手也像羅拔臣一樣得知昨晚的狀況，與沙治（Jackson Page）力戰7局，以4：3險勝的沙比（Mark Selby），他表示昨晚早已休息，不清楚昨晚發生的不愉快事件，這名英國球手直言，打波多年未曾聽聞過球迷在未完場時被逐，而他作為球手，他的責任就是在球檯中做好自己，其餘都不太理會。

肖國棟同樣對昨晚狀況不清楚，但他表示不時戰至深夜。（趙子晉攝）

沙比對球迷被逐不知情，並強調他的本份是做好自己。（趙子晉攝）

中國球手肖國棟與積鍾斯（Jak Jones）交手，這名36歲、來自四川的中國球手開波打出106度先開紀錄，領先2：0，中間被鍾斯連贏3局，一度陷入出局邊緣，幸好肖國棟及時回勇，最後兩局接連轟出一棒110度及89度，同樣力戰下險勝4：3晉級。肖國棟同樣不知情，他坦言在英國出戰不時戰至凌晨1、2點，看台球迷寥寥可數。

雖然肖國棟是第一次在香港參賽，但他過往多次來港旅遊，在香港有不少朋友，他曾在廣州居住一段時間，連廣東話都聽得明白，感覺就像在家鄉比賽一樣，他更大讚啟德新場館是他去過最漂亮的場地之一。

肖國棟。（趙子晉攝）

世界格蘭披治桌球大獎賽首圈賽程



3月5日 1號檯

下午1時 沙比 4:3 積遜彼治

緊接上演 羅拔臣 4:0 袁思俊

晚上7時30分 丁俊暉 對 徐思

緊接上演 斯佳輝 對 華菲爾



3月5日 2號檯

下午1時 肖國棟 4:3 積鍾斯

緊接上演 雷佩凡 4:2 斯利沙

晚上7時30分 鶴健士 對 福特

緊接上演 艾倫 對 占美羅拔臣

