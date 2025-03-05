世界桌球大獎賽未完場趕觀眾走　賽事組委會：深表歉意附補償安排

周二（4日）在啟德體藝館展開的「世界格蘭披治桌球大獎賽」由於比賽超時，賽會突然在晚上11時15分左右，要求觀眾在當前的一局結束後就離場，惹來現場球迷鼓譟一事，主辦方發出以下聲明。



世界格蘭披治桌球大獎賽2025 3月5日聲明

有關「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」三月四日晚一號枱尾場賽事，有觀眾在賽事未完結前，被要求提早離場，因此未能看完比賽。賽事組委會對此深表歉意。

事情發生後，賽事組委會與場地進行了積極的溝通，確保三月五日至九日晚場賽事的入場觀眾可以在賽事完結後才離場。賽事組委會建議觀眾因應到場觀賞賽事的時間，提早規劃相應的行程和交通安排。

對於首日賽事為部分觀眾帶來的不愉快經歷，賽事組委會的補償方案如下：持3月4日晚上7 點半1號枱觀眾，可以於3月5及6日早上十點半至晚上八點憑票尾到G門對面的賽事紀念品售賣點，兌換3月5及6日任何場次同等票價的可售門票。可兌換的門票，需視乎供應情況而定。