歐聯16強首回合｜拜仁3蛋贈10人利華古遜 利物浦作客1：0勝PSG
撰文：蕭通
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歐聯周三（3月5日）舉行餘下的16強首回合賽事，拜仁慕尼黑憑哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，以3：0大勝利華古遜。同日利物浦則靠哈維艾利洛（Harvey Elliott）的入球，作客以1：0擊敗巴黎聖日耳門。
在拜仁對陣利華古遜的賽事，在上半場9分鐘，哈利卡尼為拜仁先開紀錄。下半場54分鐘，穆斯亞拿（Jamal Musiala）助拜仁擴大優勢至2：0。至62分鐘，洛迪梅基尼（Nordi Mukiele） 兩黃一紅被逐，利華古遜少踢一人。於75分鐘，哈利卡尼操刀12碼再下一城。
至於PSG對陣利物浦的賽事，在上半場20分鐘，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）一度入球，但其後被VAR裁定無效。至下半場87分鐘， 哈維艾利洛在達雲紐尼斯（又譯：努涅斯／Darwin Nunez）助攻下入球，為利物浦奠下勝局。
同日歐聯賽事結果
飛燕諾 0：2 國際米蘭
拜仁慕尼黑 3：0 利華古遜
賓菲加 0：1 巴塞隆拿
巴黎聖日耳門（PSG）0：1 利物浦
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