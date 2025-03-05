歐聯16強賽程｜利物浦作客PSG 安歷基：史諾構建紅軍近乎完美
撰文：陳旭暉
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歐聯（又稱：歐冠）16強首回合次日賽事，周三（5日）深夜焦點一戰必定是利物浦作客對巴黎聖日耳門（PSG）。
紅軍今季多條戰線表現出色，除在英超奪冠在望外，歐聯聯賽階段也以首名晉級，PSG主帥安歷基（Luis Enrique）形容他們為「近乎完美球隊」，不過史諾（Arne Slot）謙虛回應：「要贏歐聯才是歐洲最佳球隊。」
剛過去的周二深夜，阿仙奴作客以7：1大炒燕豪芬創歐聯淘汰賽作客紀錄，同日也上演皇家馬德里對馬德里體育會的同市打吡。之後PSG對利物浦一戰，便成為次日最大焦點。
利物浦目前在英超榜首拋離次席的阿仙奴13分，奪冠高唱入雲，加上歐聯聯賽階段表現同樣出色，賽前安歷基便為對手笠高帽：「近年利物浦是歐洲最出色球隊之一，也曾贏得歐聯冠軍。很難做得比高普（Jürgen Klopp，利物浦前任主帥）更好，但史諾成功地構建出一支近乎完美的球隊。」
史諾則謙虛回應安歷基稱讚：「這是很好讚美，不過要贏歐聯才是歐洲最佳球隊，我們目前還有一段距離，而且要以一場硬仗（對PSG）作為開始。」他續指，目前歐洲最佳球隊仍是力爭衛冕的皇家馬德里，但利物浦不會懼怕任何對手。
歐聯16強首回合賽程／賽果（前者主場）
布魯日 對 阿士東維拉 1：3
皇家馬德里 對 馬德里體育會 2：1
燕豪芬 對 阿仙奴 1：7
多蒙特 對 里爾 1：1
飛燕諾 對 國際米蘭 3月5日深夜1:45
拜仁慕尼黑 對 利華古遜 3月5日深夜4:00
賓菲加 對 巴塞隆拿 3月5日深夜4:00
巴黎聖日耳門 對 利物浦 3月5日深夜4:00
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