英超｜車路士1：0李斯特城 熱刺2：2逼和般尼茅夫
撰文：蕭通
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英超周日（3月9日）賽事，車路士以1：0擊敗李斯特城。同時間作賽的熱刺以2：2逼和般尼茅夫。
車路士對李斯特城的賽事，上半場22分鐘， 高爾彭馬（Cole Palmer）射失12碼，兩軍半場互無紀錄。下半場60分鐘，古古列拿（Marc Cucurella）建功，為車路士奠定勝局。賽後車路士以28戰積49分排第4，李斯特城以28戰積17分排第19。
熱刺對般尼茅夫的賽事，泰雲尼亞（Marcus Tavernier）在42分鐘取得入球，般尼茅夫半場領先1：0。
下半場52分鐘，祖斯甸古華特（Justin Kluivert）一度入球，但之後VAR裁定無效。於65分鐘，在祖斯甸古華特助攻下，艾雲尼臣（Evanilson）助般尼茅夫擴大領先優勢。67分鐘，柏比沙亞（Pape Matar Sarr）為熱刺追回一球。至84分鐘，孫興慜以12碼扳平對手。賽後熱刺以28戰積34分排第13，般尼茅夫以28戰積44分排第8。
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