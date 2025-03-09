英超︱利物浦由半場落後到反勝修咸頓　紐尼斯罪人變功臣

利物浦今周英超主場對修咸頓前，聯賽榜遙遙拋離次席的阿仙奴13分，意想不到的是，這支榜首之師面對榜尾的修咸頓，利迷依然要食「救心」。半場落後0：1，紐尼斯、路爾斯迪亞斯在前線不斷浪費機會，沙拿在齋戒月表現打折扣，紅軍球迷睇波看到「懷疑人生」，不禁心想：難道領先13分還是不夠？



幸好經過繼續被禁止在場邊督師的主帥史諾半場訓話和換人，利物浦下半場表現脫胎換骨，「失機王」紐尼斯先把握機會為紅軍扳平，繼而博得十二碼，領軍3分鐘多一點便由落後變反超前，這位罪人變功臣的烏拉圭國腳，68分鐘被換出時獲晏菲路全場球迷起立致敬。



史諾繼續停賽，利物浦對修咸頓一仗不能在場邊督師。（路透社）

艾利臣雲迪積克罕有失誤 紅軍半場落後

上月賽和愛華頓一仗，利物浦主帥史諾和副手侯斯荷夫（Sipke Hulshoff）均在完場後領紅被逐，今場繼續被禁在場邊督師，比賽期間只能坐在紅軍包廂觀戰，不能直接向球員發出指示。不過他在賽前、半場和賽後都可跟球員談話。

周中才在歐聯16強作客跟巴黎聖日耳門激戰一場，今仗利物浦出乎意料較該仗只作出5個調動，一班正選主力上半場疲態畢露，就算上半場控球率達八成，射門、傳球等所有數據佔盡上風，依然未能取得入球。

紐尼斯博得十二碼一刻。（路透社）

紐尼斯避過紅牌 下半場即由罪人變功臣

雪上加霜的是，上半場補時階段，向來穩健的門將艾利臣和隊長兼中堅雲迪積克竟罕有地因一次溝通上的誤會，被修咸頓的史摩邦尼（Will Smallbone）把握機會先開紀錄，利物浦半場落後0：1。

紐尼斯不止在上半場再次浪費入球黃金機會，上半場補時3分鐘更因魯莽攔截幾乎領紅，VAR檢視後未有將他的黃牌追加成紅牌。半場史諾果斷地以艾利諾、麥阿里士打和羅拔臣，入替蘇保斯拿爾、鍾斯和森美卡斯，快速應變又一次改變戰局，迪亞斯運用腳法扭過對手再妙傳，紐尼斯51分鐘近門接應扳平。他隨即在禁區內博得十二碼，沙拿操刀入網，利物浦短短3分鐘多一點由落後到反超前，紐尼斯居功至偉。

沙拿晉身利物浦歷代射手榜三甲

因此他在68分鐘被調離場時，晏菲路全場利物浦球迷向他起立鼓掌致敬。

修咸頓守將菅原由勢末段禁區內犯手球，修咸頓再次被罰十二碼，沙拿再次操刀中鵠，為利物浦鎖定3：1勝果，他攻入個人為利物浦的第242及243個入球，超越Gordon Hodgson，登上紅軍歷來射手榜第三位，僅次346球的魯殊和285球的亨特之後。

利物浦帶點驚險反勝修咸頓，29戰累積70分續排榜首，領前次席的阿仙奴16分，兵工廠會在周日深夜作客曼聯。修咸頓再次未能贏波，仍只得9分排榜尾，不止幾乎篤定降班，仍有機會打破打比郡2007/08球季創下的11分史上英超最低得分紀錄。

沙拿兩記十二碼為利物浦全取3分。(Getty Images)

再獲史諾大讚 來季傳大機會被賣走

賽後史諾再次大讚紐尼斯，「這就是9號仔的人生，從錯失入球良機到射進重要入球，到突然又一次未能把握機會。我認為今日的比賽，尤其是下半場，大家可看到他帶來的工作效率。」

可是紐尼斯3年前以8500英鎊球會紀錄身價加盟，入球率始終未達預期中的高度，因此持續有傳聞指他季被會被紅軍賣走，事實上冬季轉會窗亦有沙特球會求購，只是利物浦不願季中放人而未能成事。無論他下季去向如何，利物浦今季如能再次贏得英超，甚至獲得更多殊榮，紐尼斯同樣應記一功。