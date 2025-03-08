英超｜曼聯主場迎戰阿仙奴　阿莫林：我不會擁有阿迪達那麼多時間

曼聯今季在新帥阿莫林（Ruben Amorim）帶領下表現持續掙扎，目前僅排聯賽第14位。他們將在本港時間周日（9日）深夜的英超賽事迎戰阿仙奴，阿莫林便提到，他在奧脫福不會像對方主帥阿迪達（Mikel Arteta）般擁有這麼多時間。



阿莫林將率隊迎戰阿仙奴（Getty Images）

曼聯今季國內盃賽悉數出局，聯賽排第14還踢至一度被評估要否護級，準備面對周中剛在歐聯大勝燕豪芬7：1的阿仙奴，新帥阿莫林自然壓力不小。

他今場對手阿迪達同為少帥，2019年尾被任命為兵工廠主帥，雖執教首季便率隊奪足總盃冠軍，但上任後用了不少時間重建球隊，至今仍未獲其他任何主要錦標。

阿莫林認為自己在曼聯不會像阿迪達般有那麼多時間證明自己。（路透社）

阿莫林去年11月從士砵亭來到曼聯，冬季轉會窗借走陣中不少球星，包括拉舒福特及安東尼兩位高薪球員。賽前被問到兩人工作有沒有相似之處時，阿莫林予以否認並回答：「我不會擁有阿迪達那樣多的時間。」不過他補充，認為阿迪達上任初期的處事手法「對任何人來說都是一種啟發」。

這位葡萄牙主帥還表示，應付歐霸比歐聯更困難：「我不是指比賽本身，而是要盡快恢復以應付周末的英超賽事。」

曼聯日前在歐霸與皇家蘇斯達1：1打成平手。（路透社）

周末英超賽程（前者主場）

周六（8日）

晚上8時30分 諾定咸森林 對 曼城

晚上11時 利物浦 對 修咸頓

晚上11時 水晶宮 對 葉士域治

晚上11時 白禮頓 對 富咸

深夜1時30分 賓福特 對 阿士東維拉

深夜4時 狼隊 對 愛華頓



周日（9日）

晚上10時 熱刺 對 般尼茅夫

晚上10時 車路士 對 李斯特城

深夜12時30分 曼聯 對 阿仙奴



阿莫林賽前確認，曼聯今場不少傷兵都無法趕及出戰今場比賽：「希望阿密特迪亞路能在完季前復出，高比馬恩奴可（季尾前）回歸，至於馬古尼我們要小心一點。我認為烏加迪、美臣蒙特和勞基梳爾都可在季尾前復出。」