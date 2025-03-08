英超｜前四大戰曼城敗走　諾定咸森林一球小勝企穩第三位

英超本港時間周六早場上演前四對碰，諾定咸森林主場迎戰曼城，曼城全場久攻不下，在完場前被森林赫臣奧杜爾射破，全取三分，與曼城積分差距擴大至4分，企穩聯賽榜第三位。



諾定咸森林賽領先曼城1分，排列聯賽榜第三位，曼城則排第四。開場早段曼城積極搶攻, 奈何未能撕破主隊防線，雙方其後互有攻守，半場雙方兩無紀錄返回更衣室。

曼城艾寧夏蘭今仗表現乏善足陳，未能諾定咸森林攻破大門。（Getty Images）

下半場曼城加強攻勢但未能攻破森林大門，至83分鐘森林赫臣奧杜爾右路施射近柱，曼城門將艾達臣摩拉斯未能封死，主隊森林領先1：0。最終森林以此比數擊敗曼城。

赫臣奧杜爾尾段射破曼城大門，為森林建奇功。（Getty Images）

森林由去季護級球隊搖身一變成前列分子，今場將士用命勇挫衛冕曼城，令主場氣氛推至高峰，今季森林接連擊敗強隊，先取得自1969年以來對利物浦首勝，再自1994年來首挫曼聯，今晚則28年來首次擊敗曼城，如果這支前度歐洲冠軍已開始聞到歐聯的氣味。諾定咸森林曾於1979及1980年連續兩年奪得歐聯前身歐洲冠軍球會盃冠軍。

諾定咸森林主場氣氛高漲，球迷開始想像來季要進軍歐聯了。（Getty Images）

諾定咸森林主場氣氛高漲，球迷開始想像來季要進軍歐聯了。（Getty Images）

諾定咸森林陣容：



26 沙斯

34 奧拉艾拿、31 尼高拉米連高域、5 梅里路、7 尼高威廉斯

16 尼高拉斯杜明基斯、8 艾利洛安達臣、21 安東尼艾蘭加、10 基比斯韋特、14 赫臣奧杜爾

11 基斯活特



後備：13 軒尼斯、4 摩拉圖、6 伊巴謙辛加尼、9 艾禾尼爾、19 阿歷斯摩蘭奴、20 祖達施華、22 賴恩耶迪斯、28 丹尼路奧利華拉、30 韋利保利



曼城出賽陣容：



1 艾達臣摩拉斯

27 馬菲奧斯紐尼斯、45 古辛洛夫、3 魯賓戴亞斯、24 加華度爾

14 尼高干沙利斯、20 貝拿度施華、26 沙雲奴、47 菲爾科頓、11 謝利美杜古

9 艾寧夏蘭特



後備：18 史提芬奧迪加、7 馬莫殊、8 高華錫、10 基亞利殊、17 奇雲迪布尼、21 根度簡、22 域陀萊斯、75 尼高奧萊利、82 歷高利維斯

