英超｜前四大戰曼城敗走 諾定咸森林一球小勝企穩第三位
撰文：陳智深
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英超本港時間周六早場上演前四對碰，諾定咸森林主場迎戰曼城，曼城全場久攻不下，在完場前被森林赫臣奧杜爾射破，全取三分，與曼城積分差距擴大至4分，企穩聯賽榜第三位。
諾定咸森林賽領先曼城1分，排列聯賽榜第三位，曼城則排第四。開場早段曼城積極搶攻, 奈何未能撕破主隊防線，雙方其後互有攻守，半場雙方兩無紀錄返回更衣室。
下半場曼城加強攻勢但未能攻破森林大門，至83分鐘森林赫臣奧杜爾右路施射近柱，曼城門將艾達臣摩拉斯未能封死，主隊森林領先1：0。最終森林以此比數擊敗曼城。
森林由去季護級球隊搖身一變成前列分子，今場將士用命勇挫衛冕曼城，令主場氣氛推至高峰，今季森林接連擊敗強隊，先取得自1969年以來對利物浦首勝，再自1994年來首挫曼聯，今晚則28年來首次擊敗曼城，如果這支前度歐洲冠軍已開始聞到歐聯的氣味。諾定咸森林曾於1979及1980年連續兩年奪得歐聯前身歐洲冠軍球會盃冠軍。
諾定咸森林陣容：
26 沙斯
34 奧拉艾拿、31 尼高拉米連高域、5 梅里路、7 尼高威廉斯
16 尼高拉斯杜明基斯、8 艾利洛安達臣、21 安東尼艾蘭加、10 基比斯韋特、14 赫臣奧杜爾
11 基斯活特
後備：13 軒尼斯、4 摩拉圖、6 伊巴謙辛加尼、9 艾禾尼爾、19 阿歷斯摩蘭奴、20 祖達施華、22 賴恩耶迪斯、28 丹尼路奧利華拉、30 韋利保利
曼城出賽陣容：
1 艾達臣摩拉斯
27 馬菲奧斯紐尼斯、45 古辛洛夫、3 魯賓戴亞斯、24 加華度爾
14 尼高干沙利斯、20 貝拿度施華、26 沙雲奴、47 菲爾科頓、11 謝利美杜古
9 艾寧夏蘭特
後備：18 史提芬奧迪加、7 馬莫殊、8 高華錫、10 基亞利殊、17 奇雲迪布尼、21 根度簡、22 域陀萊斯、75 尼高奧萊利、82 歷高利維斯
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