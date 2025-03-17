英聯賽盃︱ 紐卡素2：1勝利物浦 56年來首奪大賽錦標
撰文：蕭通
出版：更新：
英格蘭聯賽盃周日（3月16日）舉行決賽，紐卡素在溫布萊球場（Wembley Stadium）以2：1擊敗爭取衛冕的利物浦，是56年來首奪大賽錦標，對上一次已是1969年國際城市博覽會盃（即歐洲足協盃、歐霸盃前身）；至於上一個英格蘭本土錦標，更要數到1955年的英格蘭足總盃。
於上半場補時階段，丹般恩（Dan Burn）在捷比亞（Kieran Trippier）助攻下，為紐卡素先開紀錄。
至下半場52分鐘，伊沙克（Alexander Isak）入球但被VAR裁定無效。僅1分鐘後，伊沙克接應梅菲（Jacob Murphy）傳球建功，擴大領先至2：0。至下半場補時6分鐘，費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）為利物浦破蛋。
利物浦對上一次敗給紐卡素，已是2015年12月6日的英超作客賽事。
英超特攻｜英聯盃決賽 紅軍喜鵲報「細」數英聯賽盃｜熱刺前鋒李察利臣對利物浦連環不幸 被批踭後拉傷離場英聯賽盃｜利物浦第15次躋身決賽 史諾再展精妙部署期待爭標英聯賽盃4強次回合｜利物浦4：0勝熱刺 合計4：1晉決賽撼紐卡素英聯賽盃︱紐卡素晉決賽力爭逾半世紀首冠 阿仙奴爭標能力受質疑