英聯賽盃｜熱刺前鋒李察利臣對利物浦連環不幸　被批踭後拉傷離場

傷兵累累的熱刺，周五（7日）凌晨在英格蘭聯賽盃4強次回合作客利物浦，十字軍名單又添一人——前鋒李察利臣（Richarlison）開賽不久遭紅軍隊長雲迪積克（Virgil van Dijk）批踭、以「假動作」戲弄，最後更拉傷需換出，可說是場上最不幸的人。



雲迪積克與李察利臣上半場多次埋身肉搏。（Getty Images）

李察利臣開賽未到3分鐘，一次試圖突破利物浦防線時，紅軍隊長雲迪積克「要人唔要波」，直接將李察利臣以身位撞開、期間手踭疑似撞向對方臉上。李察利臣即大動作痛苦倒地，但雲迪積克未有被吹罰，這位熱刺前鋒重新站起來後走向雲迪積克、以肩膊撞向對方表示不滿，再被雲迪積克推開。

當時影像助理裁判有檢視雲迪克撞向李察利臣的事件是否屬於「兇暴行為（violent conduct）」，但最終認為場上球證的判決沒有問題。

李察利臣被雲迪積克撞倒地上。（Getty Images）

其後兩人再一次交鋒，今次雲迪積克從後撞跌李察利臣，他之後向坐倒在地上的李察利臣伸手似是想扶起對方，惟李察利臣想捉住他的手時，他即縮手走開，有趣的片段被球迷拍下、在社交媒體瘋傳。

禍不單行的是，李察利臣在上半場補時階段小腿受傷，需由新援泰爾（Mathys Tel）入替。熱刺最終輸0：4，兩回合計1：4出局。熱刺主帥普斯迪高古賽後坦承：「他似乎是小腿受傷了，賽後他的情況看起來不太好，也許傷兵名單又多了一人。」

聯賽盃決賽將會在3月16日於溫布萊球場上演，由紐卡素和利物浦爭奪冠軍。