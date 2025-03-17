英聯賽盃｜艾迪賀維率紐卡素奪冠　賽後激動落淚：將冠軍獻予亡母

2023年2月26日，是紐卡素自1976年後再度進入聯賽盃決賽，當時他們最終以0：2不敵曼聯。



兩年過去，艾迪賀維（Eddie Howe）率領喜鵲再次來到溫布萊球場，更以2：1擊敗英超奪冠在望的利物浦，贏得球會自1955年後首個本土盃賽冠軍。他賽後在記者會上激動落淚，表示要將這個冠軍獻給已去世的母親。



艾迪賀維率紐卡素擊敗利物涌奪聯賽盃冠軍。（路透社）

艾迪賀維在2021年11月開始執教紐卡素，帶領球隊從中下游到躋身歐洲賽，2022/23球季更以英超第4名完季。

紐卡素今仗面對英超奪冠高唱入雲的利物浦，賽前不被看好，主將之一的安東尼哥頓（Anthony Gordon）更因在足總盃領紅牌，今場要停賽，不過憑丹般恩（Dan Burn）與伊沙克（Alexander Isak）先後建功，終以2：1擊敗衛冕的利物浦奪冠。

日前首度入選英格蘭國家隊的丹般恩，在今場先開紀錄。（路透社）

喜鵲上次贏得主要錦標已是1969年的國際城市博覽會盃（即歐洲足協盃、歐霸盃前身）；至於上一個英格蘭本土錦標，更要數到1955年的英格蘭足總盃。

率領球隊打破冠軍荒，艾迪賀維賽後表示：「老實說我今天一整天都很激動，跟平時的我不一樣。但我們都知道這場比賽對紐卡素球迷而言代表什麼，我們只是希望讓他們感到自豪。經過了這麼多年的傷痛，我們都非常渴望贏得錦標。」

艾迪賀維賽後激動落淚，表示要將冠軍獻予亡母。（路透社）

將冠軍獻予亡母

2023年決賽賽前，他分享在5、6歲時曾與母親到溫布萊球場參觀：「當時媽媽與我一起高舉假的足總盃，加上播出的歡呼聲，就像真正在温布萊贏冠軍一樣。」然而該場紐卡素以0：2落敗，艾迪賀維的童年回憶未能成真。

今次終於率隊奪冠，艾迪賀維表示要將這個冠軍獻給2012年去世的母親，說到這裏時，他在賽後記者會上不禁落淚：「（奪冠後）你自然會想到球員、工作人員，還有一些不在你身邊的人，像我便會想起母親及其他家人。」

「我會想起還是小孩時，他們如何犧牲生活去努力，只為給予你更好生活。我一直都希望能讓家人感到驕傲。」他續說道。「當然，現在我有三個兒子，我也嘗試讓他們為我驕傲。」