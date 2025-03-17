英超｜般奴2傳1射助曼聯大勝　以表現反擊批評：會繼續堅持自己

曼聯在英超作客以3：0大勝李斯特城，各項賽事連續4場不敗，隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）繼日前對皇家蘇斯達上演帽子戲法後，今仗更1入球2助攻參與球隊所有入球。



由於紅魔今年戰績不佳，般奴早前被曼聯前隊長堅尼（Roy Keane）批評不夠領導才能，今仗再成球隊贏波功臣，般奴表示會繼續堅持自己。



般奴費南迪斯今仗直接炮製球隊三個入球。（Getty Images）

新帥阿莫林（Ruben Amorim）帶領下，曼聯今季戰績不濟，一度在護級邊緣。不過他們近期狀態稍有好轉，歐霸16強首回合以1：1與皇家蘇斯達打成平手，英超面對排第2的阿仙奴也同樣踢成1：1。

周五（14日）的歐霸16強次回合，曼聯更以4：1大勝皇家蘇斯達晉級，成為今季歐聯及歐霸唯一一支未嘗敗績的球隊，般奴費南迪斯更在該戰上演帽子戲法。

今仗對李斯特城，般奴在28及67分鐘助攻凱倫及加拿祖後，再在90分鐘撞射破網，助曼聯作客以3：0大勝。

曼聯大勝李斯特城，各項賽事2連勝。（路透社）

賽後他談到堅尼早前的批評：「聽到別人批評自己並非好事，我想沒有人喜歡這樣，不過也能因此知道，在外人眼中自己還有很多地方需要改善。」

般奴表示他很尊重堅尼，指對方是球會史上最出色隊長之一：「不過我每天都以自己的方式做到最好，不僅是作為隊長，而是作為人及一位隊友。或許不是每個人都喜歡我的做法，我尊重每個人的意見。」

曼聯目前排英超第13，雖然近4場各項賽事不敗，不過未來兩輪分別會面對聯賽榜前列的諾定咸森林及曼城。