國足不敵澳洲陷出局邊緣　下場負印尼即緣盡決賽周｜世界盃外圍賽

中國（國足）在周二（25日）的2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）賽事，主場0：2不敵澳洲，已無緣爭小組次名直接晉級決賽周。



今圈分組賽還餘兩輪情況下，國足只可憑小組三、四名晉級外圍賽第四圈，為此要爭取餘下兩戰全勝，但也未必能保證出線，而且下輪對印尼只要落敗，便會提前出局。



國足不敵澳洲後，陷出局邊緣。（新華社）

國足續排榜尾陷出局邊緣

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事由6支球隊力爭最後2.5個席位。中國所在的C組，榜首日本今輪之前已提前晉級，成為2026世界盃決賽周首支經外圍賽晉級球隊，其餘5隊爭奪次名另一直接出線席位。

國足周二不敵澳洲後，已落後排第2的澳洲7分，篤定無緣直接晉級，只可爭奪小組第3、4名出線。沙特阿拉伯目前以10分排C組第3；由於印尼在周二1：0擊敗巴林，目前已累積9分，領先國足3分。

國足下輪落敗便會提前出局。（新華社）

下場負印尼即緣盡決賽周

國足下輪比賽便是對印尼，若落敗便提早出局；若與印尼打和，對手便會以10分保持與國足的3分差距，得失球有7球優勢，形勢也不樂觀。因此國足對印尼一戰其實已非勝不可。

即使國足餘下兩輪對印尼及巴林皆勝，也不代表必定能夠晉級，因為印尼在最後一輪的對手雖是全組實力最強的日本，但藍武士提早出線後戰意成疑，印尼若能擊敗日本，仍可憑得失球差優勢壓過中國晉級。

國足未來兩場賽程

6月5日 印尼（作客）

6月10日 巴林（主場）