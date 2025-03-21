世界盃外圍賽｜國足林良銘舉腳犯規領紅　沙特守將被踢中頭即送院

中國足球代表隊在世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）再吞敗，作客0：1不敵沙特阿拉伯，以6分暫排榜尾。國足翼鋒林良銘上半場末段舉腳踢中對方頭部，直接領紅被逐，沙特被踢中的卡德殊（Hassan Kadesh）退下火線，並隨即送院治理。



國足在世盃外作客沙特阿拉伯。（路透社）

世界盃外圍賽︱10人國足作客０：1敗於沙特 續排小組榜尾

作客沙特阿拉伯的國足，上半場與主隊互無紀錄，戰至末段，國足的林良銘嘗試跳起控球，舉腳時踢中沙特守將卡德殊頭部，這名沙特球員隨即倒地，狀甚痛楚，兩軍球員示意軍醫盡快入場，卡德殊隨後由擔架抬離場。沙特傳媒指這名沙特球員被送院治理，縫合頭部的傷口後無大礙。

卡德殊首循環對國足時，這名沙特國腳頭槌梅開二度，今仗卻被踢中頭部傷出。沙特足總方面公布，卡德殊將不會在下輪對日本時披甲。

林良銘踢中對方頭部。（影片截圖）

被踢中的卡德殊隨即被擔架抬離場。（路透社）

林良銘舉腳過高，明顯踢中卡德殊，微博網民直言林良銘的犯規魯莽，指這是不必要的犯規，「往人家腦門上踢，不給你紅牌給哪個，太不冷靜了」、「這動作功夫足球紅牌不冤，更有網民笑指幸好林良銘是在球場犯規，「這動作放在大街上已經戴上手鐲（扣）了」。不過，國足名宿范志毅則為林良銘辯護，直指作客影響球證判決，並不能怪責林良銘。

林良銘領紅，國足下半場十人應戰。（Getty Images）

損兵折將的國足下半場十人應戰，換邊5分鐘即失守，艾達沙尼（Salem al-Dawsari）射入全場唯一入球，國足以0：1不敵沙特，7戰中錄2勝5負，以6分暫排C組榜尾。

除了林良銘領紅被逐，今仗領黃的王上源，因累積黃牌而下場未能在對澳洲上陣，而國足後防大將蔣光太同樣在上半場末段傷出，主帥伊雲高域賽後指未知蔣光太下輪能否趕及復出。