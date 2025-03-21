世界盃外圍賽｜國足林良銘舉腳犯規領紅 沙特守將被踢中頭即送院
撰文：普利森
出版：更新：
中國足球代表隊在世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）再吞敗，作客0：1不敵沙特阿拉伯，以6分暫排榜尾。國足翼鋒林良銘上半場末段舉腳踢中對方頭部，直接領紅被逐，沙特被踢中的卡德殊（Hassan Kadesh）退下火線，並隨即送院治理。
作客沙特阿拉伯的國足，上半場與主隊互無紀錄，戰至末段，國足的林良銘嘗試跳起控球，舉腳時踢中沙特守將卡德殊頭部，這名沙特球員隨即倒地，狀甚痛楚，兩軍球員示意軍醫盡快入場，卡德殊隨後由擔架抬離場。沙特傳媒指這名沙特球員被送院治理，縫合頭部的傷口後無大礙。
卡德殊首循環對國足時，這名沙特國腳頭槌梅開二度，今仗卻被踢中頭部傷出。沙特足總方面公布，卡德殊將不會在下輪對日本時披甲。
林良銘舉腳過高，明顯踢中卡德殊，微博網民直言林良銘的犯規魯莽，指這是不必要的犯規，「往人家腦門上踢，不給你紅牌給哪個，太不冷靜了」、「這動作功夫足球紅牌不冤，更有網民笑指幸好林良銘是在球場犯規，「這動作放在大街上已經戴上手鐲（扣）了」。不過，國足名宿范志毅則為林良銘辯護，直指作客影響球證判決，並不能怪責林良銘。
損兵折將的國足下半場十人應戰，換邊5分鐘即失守，艾達沙尼（Salem al-Dawsari）射入全場唯一入球，國足以0：1不敵沙特，7戰中錄2勝5負，以6分暫排C組榜尾。
除了林良銘領紅被逐，今仗領黃的王上源，因累積黃牌而下場未能在對澳洲上陣，而國足後防大將蔣光太同樣在上半場末段傷出，主帥伊雲高域賽後指未知蔣光太下輪能否趕及復出。
北京18歲足球小將郭嘉璇逝世 拜仁慕尼黑發文悼念港隊決選24人亞洲盃外圍賽作客新加坡 米高伍瑋謙獲徵召曼聯傳5月30日訪港地點非啟德而是大球場 今夏很忙橫跨歐亞北美國足深夜對沙特免費直播連結 作客苦練死球力爭世界盃外圍賽出線足球．人物誌︱不擅溝通英格蘭傳奇 布朗絲：ADHD成為我的超能力