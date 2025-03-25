世界盃外圍賽國足主場對澳洲　新華社賽前唱淡：踢法被剋制

中國（國足）主場對澳洲的2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）賽事，周二（25日）晚上7時在杭州上演。國足上仗0：1不敵沙特阿拉伯後，繼續排在C組榜尾，為爭奪小組次名直接晉級決賽周的資格，就算僅餘一絲希望仍必須全力搶分。



可是今仗國足五大主力武磊、蔣光太、高准翼、王上源及林良銘同告缺陣，面對強敵澳洲就算有主場之利仍處下風，新華社甚至在賽前已「打定輸數」，認為國足踢法被澳洲剋制，對今仗不甚樂觀。



國足將在主場迎戰強敵澳洲。（新華社）

國足若落敗無緣直接晉級

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事由6支球隊力爭最後2.5個席位。

國足身處的C組，日本上輪擊敗巴林後，提早3輪篤定獲得小組首名，成為2026世界盃決賽周首支經外圍賽晉級球隊。C組餘下5隊力爭小組次名另一直接出線席位。國足今場對手澳洲目前以10分排在C組第2位，領先中國4分，由於只餘下最後2輪賽事，因此國足今仗如落敗便篤定無緣取得小組次名的直接出線決賽周資格。

國足主帥伊雲高域確認多名主力缺陣。（新華社）

國足五大主力缺陣

內地媒體報道國足今次能容納逾8萬人的主場已售出超過6.7萬張門票，門票火速售罄，有望打破國內足球賽事入座人數紀錄，此前最高紀錄是2012年江蘇舜天主場對廣州恆大的比賽，有65769名觀眾入場。

國足對澳洲往績處於下風，近4次交手均未能取勝之餘，主場僅贏過1次，而且已經是超過40年前的1984年11月，當年國足在友賽以3：2擊退澳洲。

國足對澳洲往績處於下風。（新華社）

養傷中的國足王牌射手武磊未有入選名單繼續缺陣，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，又譯：伊萬科維奇）賽前確認蔣光太及高准翼同因傷無法出戰，王上源及林良銘則因為紅牌及累積黃牌停賽。至於最近歸化的沙真奴（Serginho，又譯：塞爾吉尼奧)，他表示今場要看情況才決定會否派對方上陣。

伊雲高域稱，幾位主將無法出戰對球隊是很大障礙：「但我們進行了幾次訓練，對明天出場球員充滿信心。對我們來說，任何一分都很重要。一方面我們要求球隊勇敢，但另一方面我們也要做聰明的球隊。」

歸化新兵沙真奴（左）備受期待，但未知今仗會否出戰。（新華社）

新華社撰文稱「澳洲踢法剋制國足」

澳洲隊在球員身材和體能都比國足優勝，加上多名主力缺陣，讓國足今場更難應付。新華社周一撰文認為「澳洲踢法剋制國足」，似要管理國內球迷對今場期望：「作為世界盃常客的『袋鼠軍團』，在身體對抗、進攻組織等方面都強於中國隊，且在踢法上偏英式，在一定程度上能剋制國足『長傳找第二落點』的戰術。」

新華社同時指出這支澳洲在隊史不算強，「18強他們曾0：1不敵巴林、0：0與印尼打和。國足都曾擊敗這兩隊，反映出澳洲與國足之間，不存在無法逾越的實力鴻溝」，換言之，新華社認定國足今仗處於下風的同時，理應仍有力與澳洲一戰，並稱：「18強還剩三場情況下，國足已沒有容錯空間」，必須力爭每一分。

新華社也提醒國足今場比賽「拼歸拼，也要提醒球員們頭腦冷靜，避免停賽等情況出現，影響後續比賽」。今次比賽央視繼續沒有直播，內地球迷須付費在愛奇藝平台收看。

新華社認為澳洲偏英式的踢法能剋制國足。（新華社）

足球數據機構看淡國足晉級機會

數據機構Football Meets Dat日前以概率及電腦模擬方式，計算出國足晉級機率，顯示中國只得2%機會可以小組次名直接晉級，並認為國足排第5及排第6完賽機率分別為30%及39%，即有69%機會在第三圈出局，可見外界對國足期望不大。