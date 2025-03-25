新西蘭晉身2026世界盃決賽周　澳洲仍在亞洲區爭出線今晚作客中國

2026世界盃第二支從外圍賽晉級的球隊誕生。新西蘭以3：0擊敗新喀里多尼亞，勝出世界盃外圍賽大洋洲區決賽，史上第3次晉身世界盃決賽周。



新西蘭對上一次參戰決賽周已是2010南非世界盃，目前新西蘭在國際足協排名為89，僅比中國高1位。



新西蘭自2010年後再戰世界盃決賽周。（Getty Images）

繼日本後第二隊循外圍賽晉身決賽周

2026世界盃決賽周參賽隊伍由32增加到48隊，大洋洲賽區因此首獲1個直接參賽名額。11支大洋洲區球隊在第一圈外圍賽後餘下8隊，分成兩組作單循環對賽，兩支榜首球隊再在決賽交手，勝方可直接晉身決賽周，負方則要出戰之後的跨洲附加賽。

由於區內最強球隊澳洲已加入亞洲足協（AFC），新西蘭便成為大洋洲賽區出線最大熱門，他們在B組3戰全勝，攻入19球只失1球，決賽面對「牌面」明顯較弱的A組榜首新喀里多尼亞亦以3：0輕鬆取勝。新西蘭此前曾兩次闖入世界盃決賽周，分別是1982及2010年，兩次均分組賽止步。

現場球迷見證新西蘭第三次闖入世界盃決賽周。（Getty Images）

新西蘭主帥巴施利（Darren Bazeley）賽後稱讚球隊表現：「我們要去世界上最大型的體育賽事了。或許我們都太專注於比賽，還未意識到今場勝仗代表什麼。」

效力英超諾定咸森林的隊長基斯活特（Chris Wood），今場勇戰受傷而退下火線，他是新西蘭陣中身價最高球員，同時也是世界盃外圍賽大洋洲賽區神射手。

效力諾定咸森林的基斯活特（右）為新西蘭隊長。（Getty Images）

2026世界盃由美國、加拿大及墨西哥三國共同主辦，佔去決賽周3個席位。日本是主辦國外首支晉身決賽周球隊，藍武士跟中國同屬18強賽C組，早前擊敗巴林後6勝1負，提早3輪已篤定獲得亞洲區出線資格。

世界排名第89的新西蘭直達決賽周，地理上同洲的澳洲卻仍在亞洲賽區為出線而戰。澳洲目前在亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）排C組隨日本之後排第2，但僅領先第3位的沙特阿拉伯1分，須保住排名才能直接晉級，今晚（25日）將作客對中國。國足目前世界排名90，僅比新西蘭低一名，但現時在亞洲區C組排榜尾，正為出線苦戰。