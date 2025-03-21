Google地圖十大熱門打卡行山徑　險地自殺崖入圍　榜首眾望所歸

Google地圖公布香港十大行山打卡路線。為了慶祝Google地圖20周年及在地嚮導社群成立10周年，Google地圖公布十大熱議餐廳、十大熱議旅遊景點、十大熱議博物館以及十大熱門打卡登山徑。大東山及大棠兩大行山打卡勝地入選，鄰近市區兼看日落一流的紅香爐峰亦有入圍，至於享負盛名的龍脊眾望所歸，排十大熱門打卡登山徑之首。近兩年成為小紅書熱門推介的麥理浩徑第2段、東壩及破邊洲卻沒有入選。

打卡地點指在Google地圖上、同一類別中擁有最多相片和影片分享，以及4.0星或以上評分的地點。



Google地圖十大熱門行山徑｜第十位：東澳古道

東澳古道位於大嶼山，傍海而走，連接東涌及大澳，途經多條村落及海灣，欣賞機場及港珠澳大橋景色。東澳古道約長15公里，如果閒遊漫步，可以由朝走到晚，中午在深屈的士多享受鄉郊小食。

東澳古道在假期人山人海。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第九位：大東山

大東山位於大嶼山，869米高的大東山是香港境內第三高峰。大東山以芒草聞名，每年11月至12月遊人如鯽，山徑人山人海，尤其黃昏時分，行山人士把握芒果在夕陽下閃閃發亮的畫面留影。

大東山上是觀賞芒草的勝地。（顏銘輝攝）

大東山上的跳板石，有遊人站在石上。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第八位：針山

針山高532米，屹立於城門水塘旁，為麥理浩徑第7段途經之地。針山的景色也很美，俯瞰水塘景致，遠眺荃灣、葵涌、昂船洲大橋，但針山名氣主要來自其難度，上落級多，頗為辛苦。

行麥理浩徑第7段就可以上到針山。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第七位：自殺崖

在十大熱門打卡登山徑中，自殺崖是難度最高的，並沒有政府管理的行山徑前往，路徑崎嶇且攀升大，曝露感強，亦具危險性。自殺崖位於飛鵝山南崖，其打卡魅力相信源自攝影師Kelvin Yuen在10年前的得獎照片。

飛鵝山自殺崖並無官方路線前往，較崎嶇難行。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第六位：衛奕信徑

衛奕信徑全長78公里，為香港四大遠足徑之一，連貫香港南北，從赤柱至南涌。衛奕信徑途經多座高山，包括孖崗山、紫羅蘭山、小馬山、五桂山、東洋山、九龍坑山及八仙嶺。

衛奕信徑是香港四大遠足徑之一，全長78公里。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第五位：青衣自然徑

青衣自然徑是青衣人的後山，入圍有點意料不到，但仔細一想，其位置近市區，路線不長，老少咸宜，而且景色美麗，性價比一流。青衣自然徑是觀賞日落的好地方，上到高處，可以觀看青馬大橋的日落景致。

青衣自然徑景色。（顏銘輝攝）

在青衣觀看青馬大橋、馬灣與日落。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第四位：紅香爐峰

紅香爐峰是另一個觀賞日落的好地方，它位於銅鑼及大坑的後山，從寶馬山道行一會兒山徑便至，非常近馬路。日落時分，西望維港，夕陽海港景致迷人，確實是不錯的打卡位置。

從紅香爐峰看日落。（周立賢攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第三位：大棠楓香林

大棠紅葉是香港行山界一大景點，排名三甲也很合理。每年12月至1月，大棠楓香林的樹葉變紅，吸引大批遊人前往。由巴士站至楓香林全走林道馬路，簡單易行，但大家記住，打卡時都要愛護植物！

在2024年12月28日的大棠紅葉景色。（顏銘輝攝）

在2024年12月28日的大棠紅葉景色。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第二位：菠蘿壩

少行山的朋友可能對菠蘿壩的名字較陌生，但菠蘿壩所在之地則是香港傳統郊遊勝地，相信大部分人都去過，那就是城門水塘。菠蘿壩就是城門水塘小巴站的總站位置，亦為菠蘿壩自然教育徑的起點。以前荃灣以菠蘿聞名，興建城門水塘前，菠蘿壩附近一帶都是菠蘿田，所以亦名為菠蘿壩。

菠蘿壩自然教育徑位於城門水塘。（顏銘輝攝）

在水位低的時候，城門水塘水畔千層的景色。（顏銘輝攝）

Google地圖十大熱門行山徑｜第一位：龍脊

榜首屬於龍脊，也是眾望所歸，它曾被《時代雜誌》亞洲版選為「亞洲最佳市區遠足徑」，享負盛名。龍脊位於港島的石澳郊野公園，登山後可觀賞石澳、大浪灣一帶的美麗海岸線，目不暇給。

從龍脊上看石澳的景色。（顏銘輝攝）