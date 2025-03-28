下個被小紅書「攻陷」的行山熱點？上周末數百米長人龍等船入塔門

萬宜水庫東壩、破邊洲及麥理浩徑第2段成為內地遊客行山打卡的熱點，近期周末假期人山人海，出入東壩的交通也不勝負荷，內地網民都紛紛呼籲「避雷」，避免在周末及紅日到訪。

東壩以外，還有什麼香港行山熱點有可能人滿為患？翻查小紅書，了解各香港郊遊景點近期的人流，有多名網民分享上周末到塔門行山的經歷，皆表示中午在馬料水搭船入塔門，大排長龍，有人建議提早1小時到碼頭等船。此外，龍脊及鶴咀也甚得內地遊客歡心，有網民分享上周末在鶴咀等巴士也是排長龍。



有數名網民在小紅書分享上周末到塔門郊遊的經歷，他們都提及中午搭船入塔門時大排長龍。網民「羊羊不吃羊」去完塔門後撰文，以「周末的香港感覺徒步已徹底淪陷」為題，徒步的意思即是行山郊遊。她寫：「繼前兩周體驗了麥理浩徑周末恐怖人流之後，本周再一次加入到塔門大戰。」

萬宜水庫東壩交通崩潰！小紅書網民群情洶湧：麥理浩徑322慘案

網民分享在馬料水碼頭排隊搭船入塔門的經歷。（小紅書）

很多內地遊客都會選擇中午12時30分由馬料水開出往塔門的船，一來頭班船早上8時30分開，對他們來說太早了，二來馬料水鄰近東鐵線大學站，交通比西貢黃石碼頭方便得多。「羊羊不吃羊」表示排隊搭這班船的人很多，建議周末想入塔門的人，最好中午12時前就到碼頭排隊。她在文末感嘆：「也不知道下一個火的點是哪裏？反正周末HK（香港）徒步愈來愈難頂了。」

有網民分享上周末到塔門行山郊遊的景象。（小紅書）

小紅書網民「路北。」上周末由馬料水搭船去塔門，拍片影低排隊的人龍，人龍從碼頭排到出科學園路，轉彎在中文大學水上活動中心外繼續排，看不見盡頭。當日陽光普照，排隊的人都紛紛開傘遮太陽。他誇張地形容「今日塔門島有一萬人」！有網民回覆表示「都是小紅書的功勞」，另有人表示：「19年去塔門露營人影都不多一隻，跟麥徑一樣是22年戶外潮開始小紅書炒起來的。」

塔門有船來往馬料水及黃石碼頭。（小紅書）

網民「iking醬」及「quannano」同樣分享了在馬料水碼頭排隊的照片，前者表示：「香港塔門島，咋人這麼多啊，排隊排得人麻了。」有網民留言表示「排隊排出好幾百米」。「quannano」就建議內地遊客提早1小時來排12時30分的船，「我只是想周末去塔門島看看風景，現在被迫排隊曬太陽。」另一位網民「南園neco」分享了3月22日在塔門上影的照片，見到塔門大草地上人頭湧湧，「誰說現在是淡季！人太多了」！有人留言表示前幾年去塔門空無一人，不知怎樣「火起來」！

有網民分享上周末到塔門行山郊遊的景象。（小紅書）

從小紅書網民分享所見，他們集中乘搭中午12時半由馬料水開出的船入塔門，如果想避開人潮入塔門，可以搭早上8時半的早班船，或者選擇從西貢黃石碼頭搭船入去，黃石碼頭往塔門的班次更頻密。

上周末天氣晴朗，排隊的人都紛紛開傘遮太陽。（小紅書）

位於港島的龍脊及鶴咀也是小紅書的熱門郊遊地點，有大量攻略。小紅書網民「GJY」分享在鶴咀道等巴士的情況，從影片見到，在黃昏時分，人龍從路口的巴士站一直沿鶴咀道延伸，不見盡頭。有留言的網民慶幸行完龍脊就離開，沒有去鶴咀，亦有網民表示「居然火成這樣了，幾個月前還有這麼誇張」。

上周末黃昏，在鶴咀等巴士離開的人龍。（小紅書）