行山｜山頂盧吉道出現「膠帶蜘蛛網陣」 疑封閉往太平山石龜小徑
撰文：顏銘輝
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近日有山友報料，太平山盧吉道出現了一個「膠帶蜘蛛網陣」，就在欄杆與草叢之間。記者今（21日）早到盧吉道視察，發現膠帶陣由橙色帶及警方封鎖線組成，相信是封閉跨欄落去太平山石龜打卡位的小徑路口。膠帶陣以外，欄上有不准攀爬的告示，而在盧吉道棧道下的小徑，亦豎立了切勿前進的警告牌。
這個外表與自然格格不入的膠帶陣位於太平山的盧吉道，由沒有花紋的橙色帶以及警方藍白間的封鎖線帶組成，長約3個欄杆，部分膠帶掛在樹叢上。在另一邊的欄杆，掛了一個不准攀爬的警告牌，上面亦綁了一條橙色帶。
盧吉道是著名的行山勝地，屬於港島徑第一段，繞太平山北坡而建，部分路段為凌空棧道，如建在斜坡上的橋樑。在盧吉道上行走，遊人可俯瞰維港兩岸的美景，遠眺九龍群山。除了市民行山跑步，很多到山頂的外地遊客亦會到訪盧吉道。
根據地圖，此處為前往景點太平山石龜的路口。以前想去石龜，行山人士會跨過盧吉道的欄杆，穿過盧吉道棧道下，沿小徑行至崖邊，抵石龜頂的亂石。石龜頂上無遮無掩，曝露感很強，有下墮風險。
在盧吉道下前往石龜的小徑上，漁護署亦豎立了警告牌，上面寫住「懸崖危險」及「切勿前進」。從盧吉道望下去，石龜附近有不少垃圾，例如膠樽及紙巾。
太平山石龜背後有段都市傳說，以前曾有風水人士預言，該石龜已成精，由海邊一直向山頂爬，每年都會爬上一點，當它爬到上太平山時，香港就會陸沉。
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