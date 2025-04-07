曼市打吡精彩不再　曼城傳控下滑慢又悶　曼聯反擊如笑話｜01球評

周日（6日）英超曼市打吡，曼聯主場與曼城踢成0：0。隨曼城及曼聯今季實力下滑，前者遠離爭冠集團，後者已接受中游命運，這場曼市打吡相當失色，既不精彩，也不緊湊。

曼城的傳控能力比巔峰時大幅下降，無效控球為主，節奏緩慢，失誤過多，空佔約6成控球而無明顯優勢。至於曼聯確實製造到反擊，般奴費南迪斯踢出中場大腦水準，但隊友一入禁區便如盲頭烏蠅，埋門能力甚弱，氣勢如虹的快攻皆以笑話般結束。

互交白卷充分反映戰況及兩隊的實力，昨夜能夠看得完90分鐘而不打瞌睡的，相信都是曼城及曼聯的真球迷！



曼市打吡失色了！（Getty Images）

經過季中的斷崖式下滑後，曼城遠離爭標，鬥心成疑，或者目標都放到足總盃之上。曼聯對下不愁降班，對上難爭歐洲賽資格，相信心思都擺在歐霸盃之上。實力上，曼城由冠軍霸主降級為爭四分子，曼聯就由爭四分子淪落至中游球隊。在這樣的背景下，曼市雙雄踢出一場令人感到陌生的打吡戰。

曼聯領隊阿莫林也明白，今場曼市打吡的戰況氛圍令所有球迷失望，他賽後也提到：「當你不是為了一些目標而戰時，我知道比賽的刺激程度會不一樣。打吡戰的大環境稍為改變了。」

在曼城強勢的年代，哥迪奧拿的傳控充滿壓力，會壓得對手透不過氣來，但如今曼城的傳控徒具其形，已丟失靈魂。曼城今場節奏緩慢，人人喜歡控多兩腳，欠缺突破，加上中鋒夏蘭特缺陣，他們都沒有什麼辦法去打穿曼聯的防線。曼城的傳控以前是鐵板鉛塊，現在就變成海綿，可能曼聯也會錯愕：「雖然被壓，但竟然沒有大壓力！」曼城有時傳多幾傳，失誤出現，就被曼聯打反擊。

看看曼城的中場，30歲的高華錫、30歲的貝拿度施華、33歲的迪布尼、34歲的根度簡……或者問題核心就是那麼簡單淺白。

至於曼聯還是老樣子，對弱隊要他們壓前主動進攻，通常沒什麼好下場，但對強隊縮後打反擊，卻會有意外驚喜。今場，曼聯的反擊的確組織得不錯，攻門次數比曼城還要多，尤其那些人少打人少的快攻，製造到今場少有的驚心動魄時刻。然而，一入到禁區，一到要攻門的時刻，曼聯就集體失靈。加拿祖、多古、烏加迪的射門都充滿喜感，為氣勢如虹的反擊寫上詼諧的結局。

至於曼聯中鋒凱倫連詼諧的機會也沒有，他踢了70分鐘也無埋門。反而後備入替的約舒亞舒克斯表現更好，爭取到兩次射門，其中77分鐘那一腳接應傳中的撞射，是曼聯今場少有中目標的攻門。曼聯今場有13次射門，但只有2次中目標。請問射門鞋去了什麼地方？