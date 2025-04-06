哥迪奧拿：迪布尼離曼城是球會決定　口說無可取代卻已鎖定接班人

33歲的奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）宣布季尾離開曼城，可說是意料中事，較為意想不到的細節在於，這位為藍月亮立下汗馬功勞、長年被認定為英超最佳中場的一代球星，在去留上沒有選擇權。



哥迪奧拿表明，迪布尼離隊是他和球會管理層的決定。他仍口口聲聲說迪布尼「無可取代」，實際上已鎖定球隊接班人。



迪布尼在曼城十年間為球會立下汗馬功勞，亦贏盡各大錦標。（路透社）

迪布尼被哥迪奧拿和曼城掃地出門

迪布尼2015年從禾夫斯堡加盟曼城時只得23歲，藍月亮以高薪利誘，他是整個英超首個周薪高達40萬英鎊的球員，直到C朗拿度2021年重返曼聯前，迪布尼長期保持英超第一高薪球員地位。 他的表現絕對配得上高人工，帶領曼城橫掃本土獎盃，6奪英超冠軍，另外5次聯賽盃和2次足總盃。2022/23球季更一嘗歐聯冠軍滋味，是他和曼城的第一次。

隨年事漸長，他愈來愈頻繁地受傷，表現從高峰漸落，甚至在受訪時直意不排除到沙特阿拉伯聯賽「搵真銀」，又一度傳出他跟主帥哥迪奧拿不和。曼城今季的不濟，有分析認為與哥帥今季堅持繼續以迪布尼為核心有關，結果球隊表現斷崖式插水，至周五（4日）迪布尼為曼城撰寫一封感人的告別信，表示季尾後離開效力十年的曼城。

是去是留，決定權原來完全不在迪布尼掌握之中，英超賽前記者會，哥迪奧拿表明迪布尼離隊是他和球會的決定，「決定是為球會而做……就是由我，碧格列斯坦（曼城足球總監）和球會（決定）。」

哥迪奧拿說迪布尼不會被遺忘。（路透社）

哥帥：「無可取代，他不會被遺忘」

他揚言：「球會必須向前邁進，迪布尼是曼城其中一位獨一無二的球員，他離隊的消息是個震撼彈，但人們會為曾經看過這種為我們付出一切的球員而感恩。迪布尼肯定會是我在曼城日子之中的回憶，他不會被遺忘。」

哥迪奧拿指出，正是因為迪布尼為曼城付出一切才會令他在過去一年半持續受傷，「有些東西無可取代，跟這種球員說再見很困難。我也希望高柏尼，阿古路，現在則是迪布尼長留曼城，要告別這種關係對領隊、隊友和球迷來說都不容易。」

全力爭奪利華古遜進攻核心

哥帥口口聲聲說迪布尼無可取代，然而做事向來運籌帷幄的他和曼城已為來季作好部署，夠膽放走迪布尼的原因，是曼城已相中球會未來進攻新核心——利華古遜的進攻中場科利安華迪斯（Florian Wirtz）。

曼城被指全力出擊收購華迪斯，但21歲的華迪斯同時吸引到拜仁慕尼黑和皇家馬德里目光。上季華迪斯幫助利華古遜一口氣贏得德甲和德國盃雙冠，引得拜仁牙癢癢，他跟利華古遜尚有兩年合約，球會希望可以令他加簽一年新約，如要這間德甲球會放人，估計轉會費要去到1.5億歐元水平。